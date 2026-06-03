Знала о нарушениях, но все равно продала билеты: в Бурятии задержали директора турфирмы по делу о гибели туристов на Байкале

Следователи продолжают разбираться в причинах трагедии на Байкале, где в результате погибли пять туристов. Фото: СКР по Республике Бурятия

Следователи продолжают разбираться в причинах трагедии на Байкале, где в результате погибли пять туристов. Под стражу заключили еще одного человека – директора коммерческой организации, которой предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ЧП произошло в Бурятии 19 мая. Как ранее сообщала КП-Иркутск, на борту аэролодки находились 17 человек - 13 женщин, трое мужчин и 14-летний подросток. Все они из Москвы и Подмосковья. Прогулка не входила в обязательную программу тура, а предлагалась как дополнительная услуга за 5000 рублей с человека (основной тур стоил 65 000 рублей).

Поездка должна была стать красивым завершением насыщенного путешествия, которое началось в Улан-Удэ. Для туристов это был последний день перед утренним рейсом домой. Однако все пошло не по плану. Катер перевернулся. Туристы оказались в ледяной воде. К счастью, берег был всего в 30 метрах, и большинству удалось выбраться самостоятельно или с помощью спасателей.

Десять человек смогли самостоятельно выбраться на берег, остальным помогли спасатели. Удалось спасти и 14-летнего подростка. Однако пять человек скрылись под водой.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать перегруз. На борт взяли 17 человек, хотя по проекту судно рассчитано на 10-12 пассажиров.

Кроме того, эксперты и местные жители называют выбор транспорта странным для этого времени года. Экскурсии на «хивусах» обычно заканчиваются в апреле, когда сходит лед. В мае условия на Байкале уже считаются опасными для таких прогулок, но организаторы решили рискнуть.

По факту происшествия было заведено два уголовных дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Катер с туристами перевернулся на Байкале. Видео: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

3 июня под стражу заключили директора коммерческой организации.

- По версии следствия, обвиняемая, зная об отсутствии разрешительных документов на право осуществления перевозки пассажиров на аэролодке «Север» и понимая, что предоставить безопасные для жизни и здоровья потребителей услуги невозможно, осуществила 19 мая 2026 года продажу 15 гражданам тура по акватории озера Байкал, во время которой произошла трагедия, - рассказали в СКР по Республике Бурятия.

Владельцу аэролодки суд уже назначил меру пресечения в виде заключения под стражу. Капитана судна отправили под домашний арест. Теперь следствие будет просить суд заключить директора турфирмы под стражу.

Сейчас следователи проводят проверки и допрашивают всех участников, чтобы выяснить все детали произошедшего.

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