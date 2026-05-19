«Судно было перегружено почти вдвое»: эксперт оценила причины крушения катера с туристами на Байкале

Названа предварительная причина ЧП на Байкале в Бурятии. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Крушение аэролодки «Север-750» произошло в Прибайкальском районе Бурятии 19 мая 2026 года. Судно перевернулось в районе скалы Черепаха наа Байкале, примерно в 30 метрах от берега. Как стало известно КП-Иркутск, звонок о случившемся поступил на номер 112 в 14:33 по местному времени. На борту находились 18 человек. Пятеро из них, включая судоводителя, погибли.

13 спаслись, 5 погибли

По предварительным данным, капитан катера на воздушной подушке выехал на лёд. В какой-то момент он решил совершить прыжок со льда в воду. Именно во время этого манёвра судно перевернулось.

Спастись из катера «Север-750» удалось 13 туристам, в том числе 14-летнему подростку. Большая часть из них самостоятельно выбралась на берег. Известно, что одна женщина получила рваную рану ноги — ее уже доставили в больницу. Тела погибших разыскивают.

Перегруз или неподходящая погода?

Корреспондент КП-Иркутск связался с владелицей туристического агентства в Бурятии, которое организовало экскурсию. Женщина сослалась на то, что идёт следствие, и отказалась комментировать произошедшее.

Судовладелец со стажем, осуществляющая туристические экскурсии по Байкалу, оценила возможные факторы, которые привели к ЧП.

— Во-первых, эти модели на одной «подошве» очень неустойчивы и часто переворачиваются на водоёмах, при этом выбраться из них очень сложно, — говорит Наталья. — Такие суда ходят по воде, но только по рекам. Максимальная высота волны для них — 1,2 метра. У Байкала же категория «море», волны и сильный ветер здесь — дело заурядное. При такой погоде судно легко могло перевернуться. К примеру, мы ещё в апреле подняли технику с воды, так как началось активное таяние льда. Во-вторых, максимальная вместимость катера «Север» — 10–12 человек. То есть судно было перегружено почти вдвое. Еще один вопрос: была ли у водителя лицензия на перевозки?Даже если экскурсия проходила в рамках тура, водитель и техника, скорее всего, были в найме.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователям Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

- Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз, - отмечают в ведомстве.

