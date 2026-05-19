Происшествия19 мая 2026 7:55

Хивус с пассажирами перевернулся на Байкале в Бурятии

Судно перевернулось примерно в 30 метрах от берега
Ангелина ОГЕР
«Хивус» с пассажирами перевернулся на Байкале в Бурятии. Фото: пресс-служба прокуратуры Бурятии

19 мая 2026 года в Бурятии в районе местности Черепаха на Байкале перевернулся катер «Хивус». Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре республики.

- Судно перевернулось примерно в 30 метрах от берега, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На борту катера находились несколько человек. Согласно предварительной информации: один человек госпитализирован, четверо остаются под водой — ведутся поисково спасательные работы. Прокуратура Прибайкальского района организовала проверку по факту происшествия на озере. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.