Ирина Филиппова навсегда запомнит тот роковой отпуск на Байкале. Фото: личный архив героини публикации.

50-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Филиппова давно мечтала посетить Байкал: увидеть своими глазами прозрачный лёд, торосы и гроты. Мечта практически сбылась — в феврале 2025 года женщина вместе с группой туристов прилетела в Иркутск, а позже приехала на остров Ольхон. Но отдых продлился недолго. Экскурсия по льду обернулась для Ирины адом: сложной операцией и долгим восстановлением. Следком и прокуратура Иркутской области привлекли к ответственности водителя, который был за рулём УАЗа в тот день, но сама пострадавшая уверена — наказание должна понести и организатор тура.

«ОН ЗАКРИЧАЛ: „ДЕРЖИТЕСЬ!“ — И ГАЗАНУЛ»

— Я часто путешествую, — делится Ирина Филиппова. — Как-то в соцсетях я наткнулась на сообщество, которое ведёт Мария Соловьёва (имя изменено — прим. ред.). Она называет себя «организатором волшебных путешествий», а свои туры — авторскими. Ранее я летала вместе с ней на Алтай, в Дагестан и на остров Сокотра. Заметив пост о туре на Байкал, сразу заинтересовалась: понравилась программа и стоимость в 90 тысяч рублей. Билеты туристы оплачивали отдельно, но их покупала сама Соловьёва. Она что-то бронировала — мы переводили деньги. Однако большую часть суммы, около 66 тысяч, мы договорились передать ей уже на Ольхоне. Я сделать этого так и не успела. При этом никакого договора туристы с организатором не заключали. Как позже выяснилось, её бизнес вообще не был официально оформлен.

Около 6 утра 26 февраля 2025 года группа из 23 туристов из Санкт-Петербурга погрузилась в три УАЗика, чтобы встречать рассвет. Каждому водителю за экскурсию предложили по 20 тысяч рублей.

— Я села в первую машину, — вспоминает Ирина. — Напротив моего сиденья был приварен металлический столик. Я ещё подумала: зачем он здесь? К тому же ремни безопасности сломаны, пристегнуться было невозможно.

За тур Ирина должна была заплатить 90 тысяч рублей, не считая билетов на самолет. Фото: личный архив героини публикации.

Дорогу «буханкам» освещали только фары. В какой-то момент, по словам Ирины, водитель свернул на лёд Байкала.

— Вдруг я увидела впереди горизонтальную полосу — большую трещину. Водитель резко прибавил скорость и закричал: «Держитесь!» Он хотел перепрыгнуть препятствие, а не затормозить.

Следом — сильный удар, из-за которого Ирину подбросило вверх. Она ударилась головой о крышу, а затем животом об тот самый металлический столик.

— Из носа потекла кровь, заболела голова, потом — резкая боль в животе, — едва сдерживая слёзы, вспоминает женщина. — Потемнело в глазах. Я смогла вылезти из машины и упала на лёд. Последнее, что помню, — как организатор тура Соловьёва и моя подруга бьют меня по щекам и кричат: «Ира, очнись!»

Фото, сделанное Ириной за несколько минут до происшествия на льду Байкала. Фото: личный архив героини публикации.

«СЕГОДНЯ ТВОЙ ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Очнулась туристка только в машине по дороге в Ольхонскую районную больницу.

— Меня тошнило, вырвало кровью. Живот болел невыносимо, голова раскалывалась, трясло, было очень холодно. Каждая кочка отдавалась болью. В приёмном покое меня осмотрел хирург. Он сделал прокол брюшной полости стеклянной трубочкой — оттуда пошла кровь. После операции очнулась в реанимации. Около меня стоял анестезиолог: «Тебя чудом спасли. Удалили левую долю печени, сделали переливание крови. Сегодня твой второй день рождения». Потом добавил: «Вы потеряли 3 литра крови. С такой кровопотерей выжить — это чудо».

В реанимации Ирина провела 7 дней. Среди диагнозов: сотрясение мозга, травма грудной клетки, разрыв левой доли печени и постгеморрагическая анемия. Строжайшая диета, дренажи, ежедневные капельницы и переливание крови.

— Мне нельзя было есть, только пить воду, — говорит она. — Я думала, сойду с ума от голода.

«ПОСМОТРИТЕ, КАК МЫ ХОРОШО СЪЕЗДИЛИ!»

Ухаживал за пациенткой друг, экстренно прилетевший из Санкт-Петербурга. По словам Ирины, организатор тура ни разу её не навестила и не поинтересовалась её самочувствием.

— На второй день после операции Соловьёва позвонила и сказала: «Твои вещи перевезёт водитель. Мы уезжаем». Всё. Никакой помощи. Вскоре я зашла в ту самую группу с турами и увидела пост: «Наша группа вернулась с Байкала! Посмотрите, как мы хорошо съездили!» — возмущается женщина. — И фотографии, как мы стоим у мыса… я там тоже есть… И это в тот момент, когда я лежу с трубками в теле и не могу повернуться! Я написала комментарий о том, что произошло, после чего Мария его удалила и закрыла группу.

Водитель УАЗа пытался перепрыгнуть трещину на Байкале, из-за чего Ирина Филиппова получила серьезные травмы.

Ирина продолжает следить за работой организатора тура в соцсетях. Пострадавшая уверяет, что Мария Соловьёва продолжает возить туристов в путешествия и постоянно публикует новые предложения.

— Она чувствует себя безнаказанной. С этого тура 24 человека заплатили по 90 тысяч. Огромная сумма. А мне она не помогла ни копейкой.

«МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ БИЛЕТ В ОБМЕН НА ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ»

Водитель «буханки», как утверждает туристка, взамен на отказ от претензий предлагал бесплатно отвезти её после выписки в Иркутск и купить билет до Петербурга. Однако такой расклад Ирину не устроил.

— Хозяйка гостиницы в Еланцах, где жил мой друг, сама предложила помощь: варила для меня бульон, а потом ее водитель бесплатно доставил нас в аэропорт. Чужие, посторонние люди сделали для меня больше, чем те, кто получил за эту поездку деньги. В самолёте мне пришлось оплачивать два места, чтобы была возможность лежать, а на лекарства ушли десятки тысяч рублей.

Сегодня Ирина Филиппова продолжает восстанавливаться после травмы — как физически, так и морально.

— Это не чудо, что я выжила, — говорит она. — Это работа врачей, которые не дали мне умереть, за что я им очень благодарна. А чудес, я теперь знаю, не бывает. Больше всего я хочу, чтобы виновная в случившемся понесла справедливое наказание, а не проходила в деле в качестве пострадавшей во время той самой поездки. Для этого я готова обращаться во все надзорные ведомства.

ОФИЦИАЛЬНО

— Прокуратура Ольхонского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), — сообщают в пресс-службе регионального ведомства. — По версии следствия, 26.02.2025 в утреннее время обвиняемый, достоверно зная о запрете выезда на ледовое покрытие озера Байкал вне оборудованной ледовой переправы, на автомобиле «УАЗ 220695-04», договорившись о денежном вознаграждении в размере 20 тысяч рублей, повёз группу туристов из посёлка Хужир в сторону деревни Харанцы Ольхонского района, выехав по ходу движения на лёд. В районе мыса Три Брата мужчина допустил наезд на трещину в ледовом покрытии. В результате резкого торможения одна из женщин в возрасте 50 лет ударилась о выступающие части салона — крышу и металлический столик, получив различные травмы, повлёкшие внутренние повреждения и причинение тяжкого вреда здоровью. Договорившаяся о поездке 47-летняя пассажирка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, также получила травму, ударившись головой о лобовое стекло. Обе пострадавшие были жительницами Санкт-Петербурга. Обвиняемый вину в преступлении не признал. Уголовное дело направлено прокуратурой в Ольхонский районный суд для рассмотрения по существу.

