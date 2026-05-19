Экскурсии на хивусах закончили еще в апреле: что сказала хозяйка компании, организовавшей смертельный тур по Байкалу

Хозяйка турфирмы высказалась о смертельном туре по Байкалу. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Транспортная полиция Прибайкалья

19 мая на Байкале перевернулся туристический катер на воздушной подушке. На борту были 18 человек – они оказались в ледяной воде. Большинству удалось самостоятельно выбраться на берег, который был в 30 метрах от места ЧП. Еще пять - скрылись под водой. Среди тех, кто мог утонуть – капитан судна.

Последний день тура

По предварительным данным, туристы, которые находились на катере - из Москвы и Подмосковья. 13 женщин, 3 мужчины и 14-летний подросток. Мальчишку, кстати спасли. Тур был долгий и насыщенный – начинался в Улан-Удэ. 19 мая был последний день – в среду, утром 20 мая, самолет. Вероятно, прогулка по Байкалу должна была стать завершающим штрихом, но вышло по-другому.

Поездка на катере по Байкалу не была частью обязательной программы, за нее предлагалось заплатить отдельно - около 5000 рублей с человека. Также среди допуслуг - две ночи в гостинице за 5000 рублей. Основной тур обошелся в 65000 рублей с человека. Перевозку группы по Байкалу осуществляла компания «Кристальный Байкал» - для путешествия использовался «Хивус» - судно на воздушной подушке. Как отмечают организаторы туров и местные жители - странный выбор для мая, на Байкале уже почти сошел лед, в основном такие прогулки закончились еще в апреле. Но видимо решили рискнуть. На борт взяли больше людей, чем положено, по проекту должно быть около 10-12 человек. Именно перегруз и мог стать причиной случившегося.

В итоге все закончилось трагедией. Сейчас Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при происшествии. Туристы приехали из Москвы и Московской области. По нашим данным владелица компании, организовавшей смертельный тур по Байкалу, - это 35-летняя Мария С. Она ответила на звонок корреспондента «КП», но вдаваться в подробности деталей ЧП не стала:

- Не могу комментировать, сейчас идет расследование.

О самой хозяйке компании известно, что ее муж ранее работал главой одного из муниципальных образований в Бурятии.

Помогут психологи

Также как удалось выяснить «КП», ранее на эту компанию уже жаловались: на борту якобы часто оказывалось больше людей, чем положено. Такие отзывы можно найти в сети.

Поиски утонувших людей продолжаются. Из воды, по данным спасателей самостоятельно на берег выбрались, десять человек, остальным - помогли. Состояние пострадавших «Комсомолке» прокомментировала заместитель председателя Правительства Бурятии — министр здравоохранения республики Евгения Лудупова:

- На место происшествия оперативно прибыла врачебно-сестринская бригада Прибайкальской центральной районной больницы. Осмотрено 11 человек, двое пострадавших от осмотра отказались. Одной женщине с поверхностной раной голени понадобилась перевязка. Госпитализация никому не потребовалась. Информация о переохлаждении - не подтвердилась. В поселок Турка направлены четыре психолога, трое - ведущие специалисты республиканского государственного медучреждения в Улан-Удэ. Всем нуждающимся будет оказана психологическая помощь. Туристы находятся в теплом помещении, с ними - спасатели МЧС.

Оценку всех деталей ЧП предстоит дать следователям, заведено дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть более чем двух человек».