Туристы из Москвы перевернулись на катере у скалы Черепаха на Байкале

По предварительной информации, группа туристов из Москвы и Московской области попала в беду во время экскурсии на Байкале: аэролодка «Север 750» перевернулась в районе скалы Черепаха - всего в 30 метрах от берега. Якобы туристы приехали на Байкал в рамках организованного тура: программа начиналась в Улан-Удэ и включала также поездку в Монголию. Группа прибыла к озеру ночью, после чего отправилась на лодочную экскурсию.

По изначальному плану, вечером туристы должны были вернуться домой — но поездка обернулась трагедией.

На борту аэролодки находились 18 человек, среди них — 14 летний подросток. По данным МЧС, 13 людям удалось спастись самостоятельно. Одна из пострадавших - женщина с рваной раной ноги.

Еще пятеро - погибли, в том числе судоводитель. В настоящее время ведутся поиски тел. На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следственный комитет завел уголовное дело.