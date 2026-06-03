«Оставят без воды и света?»: новый поворот в истории многоэтажки на Пискунова, 40, которую жильцов обязали снести за свой счет

Судебные приставы уведомили жильцов о грядущем отключении здания от воды и электричества, а также о принудительном выселении. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Выражение «дом Пискунова, 40» в Иркутске давно уже стало нарицательным и прочно ассоциируется с жилищным кошмаром. Вот уже несколько лет жильцы этой скандально известной многоэтажки пытаются отстоять свое право на крышу над головой. В мае этого года наступил новый этап противостояния: судебные приставы уведомили их о грядущем отключении здания от воды и электричества, а также о принудительном выселении. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Высотка вместо коттеджа

Эта печальная история началась еще в 2008 году. Компания затеяла стройку 11-этажного дома прямо посреди частного сектора. Обман вскрылся слишком поздно – когда здание уже стояло, а люди паковали чемоданы в предвкушении новоселья. Выяснилось, что разрешения на строительство нет, а значит, что в эксплуатацию дом ввести невозможно. Точнее оно было, но не на высотку, а на небольшой коттедж…

Суд запретил продолжать работы. Исполнение такого вердикта должны были проконтролировать приставы, но этого не произошло. Позже выяснилось, что бывший начальник Октябрьского отдела ФССП Иркутска закрыла глаза на свои обязательства за «подарок» в виде двух квартир почти за 5,5 миллионов рублей. За это ее приговорили к 8,5 годам исправительной колонии. Но на тот момент объект уже стоял, а сниженная в стоимости недвижимость пользовалась повышенным спросом у покупателей. Среди тех, кому не повезло, оказалась Татьяна Петрова.

- Свою «двушку» мы приобрели в конце 2009-го. Цена была 33 тысячи за квадратный метр, - ранее рассказывала КП-Иркутск Татьяна Петрова. – Ради этого мы продали свое жилье, влезли в долги и взяли кредит. Но мы были уверены в чистоте сделки. Документы ведь проверяли! У застройщика было разрешение именно на строительство многоэтажного жилого дома.

Однако бумаги оказались фальшивыми. Тем не менее, собственники получили ключи от квартир и оформили их в собственность. Часть из них сразу же продали жилье на вторичном рынке, в то время как другие решили остаться. Не имея ни отопления, ни горячей воды, они своими силами начали обустраивать быт. Организовав ТСЖ, отремонтировали кровлю и подключили базовые коммуникации.

Опасен для жизни?

Тучи сгустились над домом в 2014 году, когда служба государственного строительного надзора провела проверку. Выяснилось, что многоэтажка построена с грубыми нарушениями: здание признали аварийным – при землетрясении оно может сложиться как карточный домик. К этому добавилось и игнорирование правил пожарной безопасности со стороны застройщика.

Администрация города, получив результаты экспертизы, обратилась в суд, требуя от собственников снести многоэтажку. Служители Фемиды встали на сторону чиновников: в декабре 2019 года было вынесено решение о принудительном демонтаже, которое подтвердила апелляционная инстанция. Людей обязали оплатить снос – около 350 миллионов рублей, хотя по закону этим должна заниматься компания-застройщик. Но ее уже не существует – компания исключена из реестра юридических лиц с 2019 года.

История дома на Пискунова, 40 началась в 2008 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

- Даже по самым скромным оценкам, снос обойдется нам примерно в 350 миллионов рублей, - рассуждает Татьяна Петрова. – И совершенно неясно, кто и как будет собирать эту неподъемную сумму.

118 тысяч за квадратный метр

Несколько лет люди пытаются спасти свой дом. Они писали жалобы во все инстанции, обращались к журналистам, выходили на митинги. Просили об одном – разрешить повторную экспертизу, ведь ремонт лучше сноса. Несмотря на многочисленные судебные разбирательства, в августе 2022 года жителей лишили прописки.

Расселить дом как аварийное жилье власти не могут, так как суд постановил, что это здание вообще не считается жилым домом из-за проблем с документами. Владельцам единственного жилья сделали другое предложение: сдать свои квартиры городу и получить по 53 тысячи рублей за квадратный метр. С такими условиями согласились девять семей.

В октябре 2024 года мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что все пострадавшие от действий мошенников жильцы получат социальную выплату на покупку или строительство нового жилья.

- Такое решение принимали не один год. Вместе с прокуратурой искали максимально возможный выход из ситуации. И уже в 2025 году люди, у кого нет иной жилплощади, смогут приобрести квартиры. Они получат компенсацию. Сумма выплаты – 118 тысяч рублей за каждый квадратный метр в аварийном доме, но не более пяти миллионов рублей на человека.

- Из 93 семей компенсацию смогли получить лишь 18. Остальным отказывают. Например, из-за наличия доли в наследственной квартире в другом городе. А фактически они живут здесь и идти им некуда. Для моей семьи квартира на Пискунова, 40 – единственное жилье.

Отключат воду и свет?

В конце мая ситуация вокруг дома вновь обострилась. В подъезде появилось уведомление от судебных приставов.

На снос проблемной застройки потребуется около 350 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

- В бумаге указано, что с 5 июня здание будет отключено от водоснабжения и электропитания, а затем начнется принудительное выселение жильцов, - зачитывает Татьяна Петрова. - А в дальнейшем начнется принудительное выселение жильцов, в связи с чем нам нужно добровольно освободить помещения. Вот уже целый год я плачу по 2500 рублей. Муж платит столько же. Это за то, что мы не исполняем судебное решение снести дом…

Глава ТСЖ Елена Гаркина считает:

- Такие документы на стены не вешаются. Они отправляются заказным письмом каждому собственнику с уведомлением. И должно быть официальное постановление или распоряжение. Что касается ситуации с домом в целом: сейчас действует решение кассационного суда о сносе здания за счет собственников. Это обязательство мы выполнить не можем физически – у людей нет сотен миллионов рублей. При этом важно понимать: право собственности у нас никто не отнимал. Люди продолжают платить ипотеку, коммунальные платежи и налоги.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как ранее сообщала КП-Иркутск, виновным в истории с домом на Пискунова признан бывший начальник юридического отдела земельного департамента администрации Иркутска: именно он помог застройщику легализовать самовольную постройку. По версии следствия, чиновник, зная о незаконности строительства, в 2013 году заключил мировое соглашение, позволившее фирме распродать все квартиры, а взамен получил взятку в виде 9 квартир стоимостью свыше 7,8 млн рублей. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы.

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