Среди бела дня школьницу жестоко избили, нанесли ей серьезные травмы.

Шестой год семья из Бурятии живет в Москве, считая столицу дружелюбным и безопасным городом. Но то, что произошло с их 14-летней дочерью в обычном подъезде спального района, перевернуло их жизнь. Среди бела дня школьницу жестоко избили, нанесли ей серьезные травмы. КП-Иркутск пообщалась с мамой пострадавшей школьницы.

«Вся одежда была в крови»

- Наша семья из Улан-Удэ. В Москву мы переехали вслед за старшим сыном, который поступил в столичный колледж. Сейчас ему уже 21 год и он живет отдельно, - рассказывает Оксана. – Мы с мужем воспитываем двоих младших детей: 14-летнюю дочь Ксюшу (она только закончила седьмой класс), и 4-летнего сына.

Жизнь на новом месте давно стала привычной: супруг Оксаны занимается бизнесом, а Оксана посвятила себя хозяйству. Громкий инцидент, нарушивший привычный уклад, произошел 26 мая. Для Ксюши это был последний учебный день перед летними каникулами. После уроков она, как и планировала, отправилась в гости к подруге Лизе.

- Около двух часов дня девочки позвонили мне и сообщили, что Ксюшу избили. По голосу было слышно: они напуганы. Сказали, что ее увезла скорая. Я тут же набрала мужа, мы поехали в больницу. То, что я увидела в больнице, невозможно забыть. Ребенок сидел в инвалидном кресле. Вся одежда в крови. Белая рубашка, серая толстовка – все пропитано кровью. Голова перевязана.

Постепенно из сбивчивых рассказов подростков родителям удалось восстановить картину произошедшего.

«Избили за то, что дернула дверь»

Подруга Ксюши живет на 15-м этаже многоквартирного дома. Чтобы попасть на этаж, нужно ввести код от магнитного замка. У девочки он был записан в телефоне, но гаджет разрядился.

- Дочка попыталась набрать код по памяти. Несколько раз ввела неверные цифры. А потом просто дернула ручку. Магнитный замок щелкнул, и дверь открылась.

В этот момент из квартиры напротив выходили две женщины – мать и дочь, которые живут через дверь от Лизы.

- Судя по всему, им не понравилось, как она открыла дверь. Начались претензии: «Ты кто такая? Почему ты тут ходишь?». Дочь попыталась объяснить, но те не слушали. Начали снимать ее на телефон и обвинять в том, что она сломала замок. При этом я уточняла у Ксюши, не хамила ли она женщинам первой. Она ответила, что нет. Да и я знаю свою дочь – она спокойная и вежливая девочка.

Оксана рассказывает, что дочь, пытаясь избежать конфликта, пыталась поскорее добраться до квартиры подруги, которая находится в конце коридора. Однако женщины направились следом за ней.

Случаем заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Фото: предоставлено героями публикации

- Они пытались выгнать ее из коридора. Говорили: «Иди отсюда!». В ответ на это Ксюша сказала: «Сами идите». Попыталась продолжить путь. Но женщины не успокоились. Она нагнали дочь возле самой двери подруги и зажали в углу. Та, что была помоложе, схватила ее за волосы и несколько раз ударила кулаками по голове. Вторая, постарше, пинала ее ногами. Ксюша присела на корточки и закрыла голову руками, защищаясь от ударов. Кричать или позвать на помощь она не могла, так как была в ступоре от происходящего.

Со слов Ксюши, Оксана рассказывает, что в какой-то момент пожилая женщина схватила стоявший в коридоре детский самокат и ударила им девочку по голове.

- Дочь смогла дотянуться до дверного звонка. Но Лиза открыла не сразу, так как искала ключи. Отворив дверь, она увидела окровавленную Ксюшу и двух разъяренных женщин над ней. Заметив Лизу, они начали высказывать ей, мол: «Кого ты приводишь в гости? Почему твоя подружка ломает замки?». Лиза в ответ на это указала на дверь, которая была цела.

Пожилая женщина же замахнулась своим телефоном и ударила Ксюшу по лицу, рассекла брось. Дочь говорит: «Я почувствовала, как что-то потекло и резко перестала видеть».

Лиза тем временем смогла быстро затащить подругу в квартиру. Нападавшие остались снаружи.

- Судя по всему, осознав, что натворили, через время они постучались в дверь, предложили перекись. Но девочки отказались открывать. Они сами обработали раны, вызвали скорую помощь и позвонили родителям.

Наложили пять швов

Врачи диагностировали у девочки сотрясение головного мозга, рваную рану брови и многочисленные гематомы по всему телу. Ей наложили пять швов. Три дня Ксюша провела в больнице под наблюдением.

- Сейчас она дома, но восстанавливается тяжело. Аппетита долго не было, мучила тошнота. И главное – она боится выходить из дома. Говорит: «Мама, я боюсь проходить мимо этой квартиры...».

Оксана решила придать историю огласке через соцсети и СМИ. Было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

- Нападавшие написали встречное заявление! Утверждают, что это Ксюша на них напала первой с детской пластиковой лопаткой! Но на записи с камер видеонаблюдения видно: дочка просто стоит у стены... Через несколько дней их юрист предложил нам компенсацию в 50 тысяч рублей. Мы отказались. Хотим, чтобы виновные понесли наказание по закону.

Случаем заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Кроме того, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в нападении на 14-летнюю школьницу. Также семье девочки должны помочь с лечением ребенка, если такая необходимость возникнет.

