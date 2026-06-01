18-летний парень заметил на дороге незнакомца и предложил ему помощь. Этот поступок стоил ему жизни

Кирилл погиб от рук незнакомца, которому пытался помочь. Фото: предоставлено Татьяной Хлызовой

Ноябрьский вечер 2025 года для Татьяны Хлызовой из Бурятии начинался как обычно. Она спешила на ночную смену на цементный завод.

- Сынок, увидимся завтра! – бросила она на прощание старшему сыну.

- Хорошо тебе поработать, - пожелал ей в ответ 18-летний Кирилл.

Сибирячка тогда и представить не могла, что видит сына живым в последний раз. Через несколько часов следователи сообщили ей, что Кирилл погиб от рук незнакомца, которому он пытался помочь. На днях состоялся суд по этому громкому делу. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Был для матери настоящей опорой

41-летняя Татьяна Хлызова живет в поселке Каменск, переехала сюда из Забайкалья 17 лет назад.

- На руках у меня тогда был мой первенец – Кирилл. Когда ему было 1,5 года, я второй раз вышла замуж. Супруг принял сына как родного, - рассказывала ранее Татьяна корреспонденту КП-Иркутск. – Затем родились еще двое сыновей. Сейчас им 12 и 6 лет.

Кирилл для Татьяны всегда был настоящей опорой: помогал по дому, работал в огороде и присматривал за младшими братьями.

- Сын не боялся работы и последние два года даже сам старался обеспечивать себя. Находил разные подработки, например помогал соседям по хозяйству.

Кирилл учился в политехническом техникуме на строителя, после чего планировал отслужить в армии и пойти работать на железную дорогу. Парень играл в футбол, занимался на турниках и был настоящей душой компании. Всего за два месяца до трагедии он отметил совершеннолетие…

Поехал с другом за компанию

Все произошло 23 ноября прошлого года. Вечером Татьяна ушла на смену, оставив старшего сына присматривать за младшими детьми. Дождавшись, когда с работы вернулся отчим, Кирилл отправился к другу.

- Приятель сына живет на соседней улице. Его бабушка работает в такси. В тот вечера она собиралась отвезти пассажира из Каменска в поселок Селенгинск. Внук вызвался подменить ее и сам повез его. А Кирилл решил поехать с ним. Он часто составлял другу компанию.

О дальнейшем Татьяна знает со слов друга Кирилла.

- Ребята возвращались в Каменск по трассе. Около трех часов ночи, возле села Елань, они увидели на проезжей части мужчину. Он был пьян и шел по проезжей части. Они развернулись, чтобы спросить, не нужна ли помощь. Переживали, что его собьет машина.

Однако, как рассказывает сибирячка, незнакомец отреагировал агрессивно.

Всего за два месяца до трагедии парень отметил совершеннолетие. Фото: предоставлено Татьяной Хлызовой

- Он обматерил ребят, начал их оскорблять. Началась перепалка. И вдруг мужчина выхватил нож и замахнулся...

Удар пришелся Кириллу в бедро и голень. Его друг получил ранение в подбородок, но смог оттолкнуть нападавшего.

- Затем он усадил истекающего кровью сына в машину и помчался в ближайшую больницу. Кирилл еще некоторое время находился в сознании. Но они не успели доехать. Сын умер в машине...

«Нечего было ездить по ночам»

О случившемся Татьяна узнала в пять утра, когда вернулась со смены. С супругом она сразу же отправилась в больницу.

Нападавшего задержали на автодороге. СУ СКР по Бурятии завел уголовное дело по статье «Убийство». По данным следствия, в ту ночь подозреваемый после ссоры с супругой выпил алкоголя и отправился пешком из Каменска в Улан-Удэ.

- Как мне известно, на момент преступления ему был 31 год, - рассказывала Татьяна Хлызова. - Он жил с женой в нашем поселке, но мы не были знакомы. После нападения он пошел дальше, будто ничего не произошло. Нож выкинул. Во время следствия он утверждал, что оборонялся от парней. Мол, они напали первыми…

На днях в Бурятии обвиняемому огласили приговор.

- Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семье погибшего компенсацию морального и материального вреда на сумму более 1,2 миллиона рублей, - рассказали в СУ СКР по Республике Бурятия.

Татьяна признается, что процесс дался ей очень тяжело.

- Свою вину он так и не признал. До последнего настаивал на самообороне, пытаясь переквалифицировать статью. А потом и вовсе сказал мне в лицо, мол: «Нечего было твоему сыну ездить по ночам» …

Сибирячка рассказывает, что семья все еще переживает трагедию.

- Средний сын часто плачет. Ему очень не хватает брата, они были близки. Кирилл снился мне всего два раза... В этих снах он был жив. Как будто все еще дома, а потом просто шел по улице и зашел во двор, словно ничего не произошло...

Единственное утешение – это память. Друзья Кирилла не забывают семью: они постоянно приезжают в гости и помогают держаться. Сама Татьяна навещает могилу сына только по праздникам, следуя совету не тревожить его дух слишком частыми визитами.

