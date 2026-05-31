Рецепт простой - работай, как Толстой! Проверили способы повышения трудоспособности великих русских классиков

Проверили способы повышения трудоспособности великих русских классиков. Фото: ИИ.

Летняя депрессия - это когда за окном «жара и солнце, день чудесный», а ты сидишь за компьютером и пишешь срочную статью в номер. До отпуска два месяца, и пока что я купаюсь только в глубоком море задач. Как заставить себя работать? За «советами» я обратилась к великим русским писателям. Как-то же сочиняли они целые тома, и это без спасительных кондиционеров и холодного латте с ванильным сиропом.

СТУЛ В СТОРОНУ!

Первый рецепт эффективности подсмотрела у Гоголя. Известно, что писатель обычно работал, стоя за конторкой. Проводил на ногах по 10-12 часов в день! Правда, причина была деликатная: из-за проблем со здоровьем автор «Мертвых душ» не мог долго сидеть. Но попробовать стоит.

Итак, убираю стул. Ставлю на стол большую коробку, а сверху - ноутбук. Выходит что-то вроде конторки. Первые 15 минут чувствую себя почти литературным гением. Спина прямая, мысли ясные! На 20-й минуте начинаю переминаться с ноги на ногу и из-за этого отвлекаться от статьи.

Вдобавок кот (я работала на удаленке) решил, что хозяйка выжила из ума. На всякий случай куснул за лодыжки: мол, ты там в порядке?!

К концу первого часа статья окончательно встала, а стопы разболелись, будто я весь день лезла на Эльбрус. Зато спать не хочется.

ВЫВОД: без тренировки стоя работать сложно.

НОЧНАЯ СМЕНА

- Тишина - главное условие для работы - в доме наступала только ночью. Достоевский работал с 11-12 часов ночи до 5-6 утра. Потом отдыхал, просыпался в первом часу дня, - рассказывают в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского.

Звучит, как график мечты. Я сова: вечно засыпаю после полуночи, утром торгуюсь с будильником за пять минуточек и опаздываю на работу.

Попробую новый метод! Вернувшись вечером из офиса, отдыхаю и готовлюсь к ночной смене. Завариваю крепкий черный чай «по-достоевски», запасаюсь пастилой и тульским пряником: великий классик был сладкоежкой. На часах 23.00, стартуем!

Поставила задачу: написать интервью, которое взяла неделю назад и все ждала, когда же нагрянет вдохновение. Вот так эйфория! Никто не отвлекает в мессенджерах, есть время сосредоточиться. За пару часов я почти закончила статью, которая с учетом срочных вопросов и совещаний заняла бы целый рабочий день.

Глаза слипаются, но я держусь. Вспоминаю, что Федор Михайлович еще и играл по ночам в рулетку, но этот метод решила пропустить. Несмотря на крепкий чай, буквы на клавиатуре вдруг без предупреждения меняются местами, а в глазах танцует радуга. В три часа ночи я сдаюсь и отправляюсь спать.

Утром просыпаюсь с головной болью. Кажется, теперь я догадываюсь, почему Достоевский выглядит на портретах таким хмурым...

ВЫВОД: ночной режим плохо сочетается с обычным рабочим графиком. Да и жевать по ночам сладкую выпечку - верный шанс набрать лишний вес.

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

Лев Толстой с утра пил кофе, ел два яйца всмятку, запирался в кабинете в полной тишине, чтобы поработать. Его распорядок дня часто приводят в пример как идеальный тайм-менеджмент: первым делом нужно «съесть лягушку», то есть выполнить сложные и рутинные задачи, а потом уже отдыхать. После работы Толстой гулял, занимался спортом - ездил верхом, катался на велосипеде, играл в теннис, городки.

Писательский завтрак мне приготовил муж - как раз купил на маркетплейсе пашотницу и испытал на мне. После сытного завтрака сил прибавилось, но вот уединиться в кабинете, где сидит вся редакция, не удалось. Коллеги все утро щедро угощали пирогом и житейскими историями.

Тем не менее работу закончила на час раньше обыкновенного: предвкушение отдыха подействовало. Из офиса поехала на набережную, прошла 8 тысяч шагов, любуясь цветущими яблонями и воображая себя героиней романов, а оттуда - на тренировку в спортзал. Итогом стали сожженные калории и веселое настроение.

Вывод: распорядок дня Толстого оказался самым эффективным. И работу быстро сделала, и о здоровье позаботилась.

ПОДЪЕМ В ЧЕТЫРЕ УТРА ПО ЗАВЕТАМ ЧЕХОВА

Вот что говорят о распорядке дня в Доме-музее Чехова в Ялте:

- Писатель каждое утро вставал в четыре часа, пил кофе и садился работать, причем не за письменным столом, а за подоконником. В 11 часов шел в лес за грибами или на рыбалку. В час дня семья обедала, а в три Чехов снова принимался за работу до самого вечера.

Когда в четыре утра заорал будильник, я мучительно соображала: что это, зачем? Может, мне только снится, что пора вставать? Кое-как доползла до кухни, сварила кофе, раскрыла окна и села рядом с ноутбуком. На улице рассветает, свежо и тихо. Только кот обрадованно мурлычет: не пришлось скрестись в дверь спальни, чтобы вымолить ранний завтрак, он обычно просыпается в 6 часов.

К восьми утра я переделала задачи, которые растягиваются на первую половину дня. Никто не звонил и не писал срочные сообщения, а голова ясно соображала. К 10, когда все только собирались в редакции, я допивала второй кофе и чувствовала себя героем.

В 11 часов, как завещал Антон Павлович, отправилась... ну, не в лес за грибами, в городе с этим сложно, а на прогулку в ближайший парк. После не спеша пообедала, в три снова села за компьютер. И тут меня накрыло.

Из-за раннего подъема организм решил, что уже отработал смену. Глаза закрываются, мысли путаются. В четыре часа я, к удивлению коллег, ушла досыпать. А что? Все ради эксперимента!

ВЫВОД: чеховский режим неплох, но к такому распорядку нужно привыкнуть.

ЭКСПЕРТНО

Надежда ЧЕРНЫШОВА, врач-терапевт:

«Основа продуктивности - сон, питание и активность»

- Когда работать не хочется, сил нет, возможно, единственный выход - это взять отпуск. Что касается привычек наших классиков, то в этом есть рациональное зерно. Я как врач выделю три главных залога продуктивности.

1. Четкий график сна и бодрствования. Если человек не высыпается и постоянно перерабатывает, он неизбежно выгорит. Ранний подъем, например в 5 утра, физиологически оправдан, особенно летом, когда светло. Мозг еще свеж, никто не отвлекает: это часы высокой продуктивности. Главная проблема - социальная жизнь мешает вовремя лечь спать. Не каждый может отправиться в постель в 8-9 вечера.Но я советую попробовать: многие с удивлением обнаруживают, что они вовсе не совы, а счастливые жаворонки.

А вот ночные бдения не рекомендую. И дело не только в сбитых ритмах. Для хорошего настроения и сил нужен солнечный свет. Если вы спите весь день и работаете ночью, то образуется дефицит.

2. Питание. Ни жесткие диеты, ни переедание не помогают работать. Летом доступны свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень. Особенно выделю голубику и чернику: они улучшают память, концентрацию. А вот с кофе будьте осторожны: ограничьтесь двумя чашками в день. Перекусы делайте с полезными продуктами.

3. Движение. Рекомендуется 150 минут физической нагрузки в неделю, то есть примерно по полчаса в день. Есть еще одно простое правило: каждый час вставайте на 5 минут. Поставьте напоминание в телефоне. Сделайте несколько простых упражнений (приседания, махи руками). Хотя бы просто прогуляйтесь по офису. Это предотвращает застой крови и поддерживает сердечно-сосудистую систему.