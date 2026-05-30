«Внутри все перевернулось, когда увидел ее слезы…»: школьник вычислил преступника, укравшего последние деньги у его бабушки

«Мама, я в полиции, мне срочно нужен паспорт» - эти слова услышала Екатерина Дроздова от своего 14-летнего сына Семёна. В голове мгновенно пронеслось множество ужасных мыслей: мошенники, драка, беда? Но правда оказалась куда неожиданнее. Оказалось, школьник лично поймал преступника, который украл деньги у его бабушки! Подробности - в материале КП-Иркутск.

«Мама позвонила в слезах»

Все случилось 6 марта 2026 года. Екатерине позвонила ее 66-летняя мама в слезах. Пенсионерка не могла найти банковскую карту - то ли потеряла, то ли украли, непонятно. Деньги уже начали списывать. Суммы небольшие, покупки совершались в разных магазинах, все неподалеку от дома.

- Я сразу сказала блокировать карту, - рассказывает Екатерина КП-Иркутск. - А тут как раз Семён домой пришел, мама ему все и рассказала.

Парень часто остается у бабушки в Иркутске - отсюда проще добираться до школы, чем из родного Хомутово, где и живет Екатерина с дочками. Узнав о краже, он тут же побежал в магазин, чтобы посмотреть записи с камер. Но охрана не пошла навстречу - школьник не мог назвать точное время покупок. Тогда семья отправилась в банк за выпиской. Уже с ней Семён вернулся в магазин и снял на телефон подозрительного мужчину.

Писать заявление в полицию они не стали. Екатерина перевела матери потерянную сумму, и на этом решили забыть. Всего пропало около двух тысяч рублей - потом по камерам выяснилось, что вор тратил их на спиртное, сигареты и выпечку. Преступник пытался купить что-то еще, но не получилось - на карте уже ничего не осталось.

«Каждый должен отвечать за свои поступки»

Казалось бы, история на этом закончилась. Но не тут-то было! Семён после школы пошел гулять с друзьями и вдруг видит: из автобуса выходит тот самый воришка! В лицо он его знал прекрасно, ведь видел на записях с камер наблюдения. Да и живет преступник в том же районе, что и подросток, поэтому они не раз сталкивались в магазинах.

Тогда Семён подошел к нему и спросил прямо: он ли забрал деньги? Мужчина начал все отрицать. В этот момент парень понял - нужно действовать самому. Рост позволяет (аж 190 см!), поэтому он взял вора в охапку и повел в ближайший отдел полиции. Тот и не сопротивлялся - был пьян, да и, видимо, испугался.

- Семён - ответственный парень, - с гордостью признается Екатерина. - Сказал мне тогда: «Каждый должен отвечать за свои поступки. Если бы он признался и вернул деньги, я бы, может, его и не повел никуда. А он начал отрицать, даже когда ему видео показали». Говорит, когда увидел, как бабушка плачет из-за последних денег, у него внутри все перевернулось. И страшно ему не было. Он вообще всегда всем помогает.

Заслуженная награда

В отдел к Семёну приехала бабушка, они вместе дали показания. На 48-летнего воришку, который ранее уже привлекался к ответственности за кражи, завели уголовное дело. Сейчас оно рассматривается в суде.

А Семёна было решено наградить. В полиции были очень удивлены поступком, говорят, таких смелых - единицы. Церемония совпала с днем рождения парня - ему исполнилось 15 лет.

- В экстремальных ситуациях вы подтвердили свою зрелость, не прошли мимо чужой беды, не побоялись дать отпор. Доказали, что безопасность - общее дело, и неважно, сколько вам лет и где вы живете. В сложный момент не остаться в стороне - это и есть настоящее единство, - сказал Владимир Колокольцев.

Впрочем, это далеко не все, в чем отличился Семён. Он не раз приходил на выручку людям.

- В Хомутово, когда подтопления бывают, они с товарищами неделями чистят подвалы. Однажды по соседству ребенок пропал – так сын полночи бегал, искал его по улицам. Помогает и бездомным – никогда не пройдет мимо, накормит.

Семён - единственный мужчина в семье, поддержка и опора для матери и трех сестер. Их отец пять лет назад погиб в аварии.

- Сын все детство с папой провел, перенял от него любовь к технике. Теперь мечтает стать автомехаником. Свободное время посвящает машинам, мотоциклы друзьям ремонтирует, - рассказывает Екатерина.

Сейчас школьник задумался и о работе в органах. Времени принять решение хватает, парень только окончил восьмой класс.

