В Иркутской области ужесточат контроль за детьми на мотоциклах и самокатах.

В Иркутской области начались летние каникулы. Дети много гуляют, катаются на велосипедах, самокатах, а подростки всё чаще садятся за руль питбайков и квадроциклов. Без контроля взрослых и соблюдения правил такое времяпрепровождение может обернуться трагедией.

Этой теме посвятили пресс-конференцию в пресс-центре КП-Иркутск. Спикеры обсудили три главные угрозы: мототехнику, электросамокаты и сапборды. А также напомнили об ответственности родителей и конкретных запретах.

Что грозит родителям за мотоциклы и питбайки

За покупку и передачу детям питбайков, квадроциклов и мотоциклов родителям грозит штраф 30 тыс. рублей. Это значит, если ребенка на таком транспорте увидят сотрудники Госавтоинспекции, то родители понесут наказание в виде штрафа. Если подросток совершит ДТП, дело могут переквалифицировать на статью «вовлечение в совершение опасных действий». Только с начала года с участием подростков на мототехнике произошло 21 ДТП, в которых 23 ребенка получили травмы. В качестве примера Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева привела случай из Тулуна, где 13-летний школьник на подаренном мотоцикле сбил двух девушек — одна погибла. Суд приговорил мать к шести месяцам принудительных работ.

- Родители осознанно позволяют детям пользоваться своими аккаунтами в системе аренды самокатов, покупают квадроциклы в подарок за хорошую учёбу, — сказала Татьяна Афанасьева.

- По городу и области начнутся рейды и проверки, особенно это коснется дачных поселков и садоводств, - сообщил начальник управления Госавтоинспекции Иркутской области Марат Шариков.

Электросамокаты: штрафы, блокировка и ответственность

За прошлый год в регионе произошло 27 аварий с самокатами, гироскутерами, моноколесами, сигвеями – так называемыми средствами индивидуальной мобильности. 28 человек пострадали – получили различные травмы. И в этом году статистика не радует: уже зарегистрировано уже 6 таких ДТП, в которых 8 человек получили травмы, из них 3 – дети.

Если взрослые дали ребенку покататься на самокате, а также за езду вдвоём или другие нарушения компании по аренде самокатов штрафуют владельца аккаунта. Чаще всего это родители.

Максимальный штраф — 100 тысяч рублей (прописан в договоре аренды). Компании фиксируют нарушения через камеры или жалобы очевидцев.

Любой прохожий может сфотографировать нарушителя, записать номер самоката, ведь он индивидуальный, и отправить жалобу в техподдержку. После проверки фото и маршурта движения компания спишет штраф с карты, привязанной к аккаунту. Если денег на карте не хватило, на аккаунте повиснет долг.

- Мы буквально недавно проводили совещание с представителями организаций, которые дают электросамокаты в аренду. При выявлении нарушений сама фирма накладывает большой штраф на владельца аккаунта, которым ребёнок начал пользоваться, - сообщил начальник управления Госавтоинспекции Марат Шариков.

Сапборды: где можно кататься и правила безопасности

В Иркутске на данный момент нет пляжей с официальным разрешением Роспотребнадзора на купание. Однако для катания на сапбордах оборудованы и открыты несколько удобных локаций, например Спорт-парк «Поляна» (остров Конный). В Иркутской области есть только два пляжа, которые официально проходят санитарно-эпидемиологические требования - пляж в Ангарске и Киренске. Детям категорически запрещено выходить на воду без присмотра взрослых или спасателя.

Если кто-то заметит детей и подростков на сапбордах без сопровождения родителей составляются административные протоколы, которые направляют в подразделение по делам несовершеннолетних. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей (в том числе оставление их в опасности) предусмотрено предупреждение или штраф от 500 до 2000 рублей.

- Мы проработали с предпринимателем, он разработал правила самостоятельного пользования сапами на территории Иркутской области. Предложения направили для рассмотрения на региональном уровне. Там много требований, направленных на обеспечение безопасности, — пояснил Кузнецов.

Самокаты в Иркутске: где запретят, где ограничат скорость

Прогуляться, не спеша летом по набережной, тот еще квест! Велосипедисты и самокатчики носятся по тротуарам на безумной скорости. Вот почему в Иркутске решили ввести ограничения: скорость, на которой можно разгоняться на самокате, снизят до 10 км/ч, а еще составили список из 24 мест, где введут полный запрет на катание на этих двухколесных. Об этом говорили на заседании Думы Иркутска. Мера пока обсуждается, новшество могут ввести уже в мае - июне 2026 года.

Где введут полный запрет:

-площадь графа Сперанского;

-сквер имени Кирова;

-мемориальный комплекс «Вечный огонь»;

-Нижняя набережная — в дни массовых мероприятий;

-детские и спортивные площадки;

-пешеходные зоны шириной менее 1,5 метра.

Ограничение скорости до 10 км/ч будет действовать на 24 локациях, включая:

-Верхнюю набережную;

· сквер у кинотеатра «Россия» (Ново-Ленино);

-парк «Комсомольский»;

-«Иерусалимскую гору»;

-Лисихинский парк, сквер 300-летия Иркутска;

-остров Конный, бульвар Гагарина, остров Юность (с амфитеатром), парк «Авиатор», площадь Конституции, 130-й квартал;

-сквер на площади Декабристов;

-улицу Урицкого;

-берег реки Ушаковки у дома по улице Храмцовская;

-парк имени Парижской Коммуны;

-парк инициативной молодёжи (в границах улиц Терешковой и Пушкина);

-пешеходные переходы и территорию в радиусе 5 метров от них;

-тротуары, примыкающие к остановкам общественного транспорта;

-территории в радиусе 50 метров от социальных объектов (школ, больниц, детсадов).