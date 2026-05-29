«Счет сравнялся!»: мать-героиня из Бурятии воспитывает 5 девочек и 5 мальчиков

Елена стала мамой в 10-й раз. Фото: Республиканский перинатальный центр "Эхын Баяр".

45-летняя Елена Березовская сидит в кресле, чуть уставшая, но счастливая. В руках — белый конверт с новорождённой дочкой. Малышка крепко спит. Елена смотрит на неё с любовью, а глаза полны радости. С первого взгляда и не скажешь, что эту женщину дома ждут ещё девять детей, но это так.

Жительница Муйского района Бурятии родила десятого (!) ребёнка. Своим счастьем Елена поделилась с корреспондентом телеканала Ариг Ус. Девочка появилась на свет несколько дней назад. Дочку назвали Верой. Теперь в семье «счёт сравнялся»: пять мальчиков и пять девочек.

- Спит моя малышка, - нежно обращается Елена к дочери, поглаживая её по розовым щечкам и носику.

За месяц до родов, Елена прилетела из Таксимо в Улан-Удэ, чтобы быть под наблюдением врачей. Это было уже третье кесарево сечение, и Ирина волновалась за состояние ребенка.

- Неважно, первые это роды или десятые — каждый ребёнок достаётся ценой здоровья женщины, - отметила акушер-гинеколог Республиканского перинатального центра «Эхын Баяр» Аюна Будацыренова.

Восстановилась Елена быстро. В день выписки из роддома сразу отправилась в аэропорт — скорее домой, в Муйский район. Высшее почётное звание «Мать-героиня» она получит позже. Сейчас всё её внимание — новорождённой доченьке Вере.

- Слава Господу за очередное чудо в нашей семье, за доченьку нашу, говорит Елена, поправляя край пелёнки.

В республиканском перинатальном центре Елена первая женщина, которая родила десятого ребенка с начала 2026 года.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Бурятии живёт семья, где родители — 49-летняя Евгения и 51-летний Николай Белоусовы — воспитывают десятерых детей. Самому младшему, Гордею, всего 1,3 года, а старшей дочери Татьяне уже 30. Внуки Белоусовых старше их собственного сына.