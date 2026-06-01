Зурхай на неделю с 1 по 7 июня 2026 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай - это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях. Подробности - в материале КП-Иркутск.

Зурхай на неделю с 1 по 7 июня 2026

1 июня, понедельник:

Первый летний день удачен для финансов и карьеры. Смело заключайте сделки, давайте в долг, инвестируйте - это укрепит ваше положение. Можно занимать новую должность или даже менять работу. Крупные и дорогие покупки существенно улучшат благосостояние.

После специальных ритуалов разрешаются похоронные дела. А вот путешествия и переезды лучше отложить. Не покупайте оружие, не занимайтесь охотой. Экстрим, скачки и гонки опасны для жизни. Стрижка в этот день приведет к болезни и воспалению. Сбудутся желания у Овец и Собак.

2 июня, вторник:

День подходит для поездок, переездов, судебных и военных дел. Помощь другим и молебны уберегут от сплетен, дурной славы и бедности. А вот начинать что-то новое не стоит. Под запретом закладка фундамента, свадьбы и охота. Не начинайте лечение и не меняйте его курс. Стрижка в этот день ухудшит внешний вид.

Беды минуют Мышей, Змей, Коней и Свиней. А вот Обезьянам и Курицам придется непросто.

3 июня, среда:

Отличный день для здоровья и семейных планов. Водные процедуры, особенно в целебных источниках, полезны для здоровья. Хорошо заниматься домашними заготовками, сажать растения и начинать лечение. День подходит для зачатия или ЭКО.

А вот путешествия и переезды лучше отложить. Не покупайте подержанную технику, не ройте колодец и не бурите скважину. Стрижка приведет к потере. Добьются своего Мыши, Коровы, Драконы, Собаки и Свиньи. А вот Змей и Коней ждут трудности.

4 июня, четверг:

День отлично подходит для поездок, переездов, военных и судебных дел. Помощь другим и молебны уберегут от нападений, укусов и воспалений. Стрижка приведет к хорошему знакомству.

А вот начинать что-то новое не стоит. Под запретом скачки, гонки, экстрим, охота, похороны и свадьбы. Возможны ссоры и расставания, особенно с друзьями и коллегами. Крупные покупки лучше отложить. Усталости не будут знать Тигры, Обезьяны и Курицы. А вот Драконы, Овцы и Собаки рискуют встать не с той ноги.

5 июня, пятница:

Не день, а настоящий праздник для денег и карьеры! Заключайте сделки, давайте в долг, инвестируйте - все принесет прибыль. Крупные приобретения сулят процветание. Можно менять работу или занимать новую должность. Хорошо заниматься домашними заготовками и сажать растения.

А вот путешествия, переезды и охоту отложите. Не участвуйте в больших собраниях. Стрижка в этот день ведет к голоду и постоянной нехватке. Дела пойдут в гору у Змей, Коней, Овец, Обезьян и Куриц. А вот у Зайцев день не задастся.

6 июня, суббота:

Суббота удачна для поездок, переездов и новых начинаний. Все, что связано с финансами, идет в плюс. Сделки и инвестиции принесут доход. Отличный день для зачатия, ЭКО и начала лечения. Обновки и украшения исполнят желания.

А вот покупать подержанную технику, ручаться за кого-то, хоронить или охотиться не стоит. В гости лучше не ходить. Стрижка приведет к болезни, дурным снам и депрессии. Удача улыбнется Коровам, Тиграм и Зайцам. А Мышам и Свиньям не позавидуешь.

7 июня, воскресенье:

Воскресенье подходит для хозяйства, науки, благотворительности и судов. Общение с животными успокоит нервы. Стрижка принесет достаток.

А вот покупать обновки, закладывать фундамент и начинать что-то новое не стоит. Похороны и свадьбы отложите. Не отправляйтесь в дальнюю дорогу, не переезжайте и не открывайте бизнес. Продажи будут неудачными. В радости день проведут Драконы.

Вот о чем предупреждает зурхай на неделю с 1 по 7 июня 2026.

