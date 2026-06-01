Погода в Иркутске на неделе с 1 по 7 июня ожидается дождливая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 июня, кажется, будет не совсем такой, какую сибиряки ждут от лета. В наступившую семидневку в большинстве дней обещаются дожди. Так и в понедельник, 1 июня, в столице Приангарья прогремит гроза. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Понедельник

В понедельник днем в Иркутске ожидается гроза и кратковременный дождь.

- Ветер дует северо-западный со скоростью 5−10 м/с и порывами до 14 м/с, а в пригороде и вовсе до 15-17 м/с, - говорят в Иркутском Гидрометцентре. – Днем температура воздуха составит +15…+17 градусов.

Напомним, что к 1 июня – Дню защиты детей в областном центре приготовили праздничную программу – с мыльными пузырями, сказочной дискотекой, квестами – расписание тут.

Вторник

Дождливым будет и вторник. В ночь на 2 июня в Иркутске выпадет небольшой дождь, а днем – небольшой кратковременный. Что касается температур, то, по данным Гидрометцентра России, ночью всего +7 градусов, да и днем тоже немного – до +16 градусов.

Среда

Среда подарит небольшую передышку от дождей – осадков не ожидается ни ночью, ни днем. В ночь на 3 июня в региональной столице переменная облачность и +7 градусов, днем – облачно с прояснениями и до +19.

Четверг

Облачной, но без осадков окажется погода в ночь четверга, столбики уличных термометров покажут при этом +8 градусов. А вот днем, увы, снова небесная канцелярия пошлет дождь и 16-градусную прохладу.

Пятница

Небольшой кратковременный дождь прольется и в ночь на пятницу, похолодает до +6 градусов. Днем 5 июня в Иркутске будет облачно с прояснениями, но снова метеорологи прогнозируют небольшой дождь. Однако, температура воздуха уже вполне станет походить на летнюю – обещается до +21.

Погода в Иркутске на выходные 6 и 7 июня

Суббота

В ночь на субботу до +8 градусов и небольшой кратковременный дождь. Зато днем иркутянам повезет – отмечать юбилей областного центра будет в комфорте – воздух прогреется до +22 градусов. Программа празднования тут.

Воскресенье

Синоптики Гидрометцентра России предупреждают, что дожди прольются и в воскресенье. К счастью, основная масса осадков выпадет ночью, а днем 7 июня в Иркутске ожидается уже небольшой кратковременный дождь. Что по температуре? Ночью – до +9, днем – до +23 градусов. Такой будет погода в Иркутске на выходные 6 и 7 июня. Кстати, 7 числа «Комсомольская правда» на острове Юность будет ставить рекорды и дарить подарки - подробности здесь.

Данные Гидрометцентра России

Вот такой будет погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 июня.

