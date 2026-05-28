Актер Илья Ветров в роли Пьеро в премьерном спектакле «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Фото Светланы Светлаковой, предоставил ТЮЗ им. А. Вампилова

День защиты детей в Иркутске 2026 выпал на понедельник. Однако, это совсем не означает, что для ребят в городе ничего к празднику не подготовят. Совсем наоборот. В столице Приангарья ожидается театральная премьера, а также различные интерактивные программы в парках, музеях и зоопарках. Рассказываем, куда сходить с детьми 1 июня и не только.

День защиты детей в Иркутске 2026

Основным местом празднования станет, как всегда, остров Юность. Там с 12.00 до 18.00 развернется «Фестивальный город».

- Для гостей организуют восемь интерактивных зон по направлениям «Движения Первых», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации города. - Будет работать семейное сообщество «Родные-Любимые». Отдельно выступят команды юных инспекторов дорожного движения совместно с ГИБДД - они представят выставку ретроавтомобилей.

Для тех, кто хочет блеснуть знаниями, приглашается на площадку Российского общества «Знание». Там с часу до пяти анонсированы лекции и викторины. А еще там пройдут мастер-класс от медиашколы и открытый диалог с участниками программы «Герои Приангарья».

Куда еще стоит заглянуть в День защиты детей в Иркутске 2026? В филиал центральной детской библиотеки имени Юрия Самсонова на бульваре Постышева. Там в 10.30 всех ждут на праздник мыльных пузырей. Кстати, остальные библиотеки города к 1 июня также подготовились – различные мероприятия пройдут в них с 1 по 5 июня (подробное расписание здесь).

С 12.00 до 13.00 у фонтана рядом с драмтеатром имени Н. П. Охлопкова намечается концерт для детей из детских домов и прихожан Харлампиевского храма. После можно съездить в рощу «Молодежная» - в 14.00 здесь запланировали праздничную программу с аниматорами.

День защиты детей в Иркутске 2026: мероприятия 1 июня

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»

Отличный подарок в День защиты детей в Иркутске 2026 есть у Театра юного зрителя им. А. Вампилова. Актеры ТЮЗа, художники, инсценировщики и режиссер заслуженный работник культуры РФ Виктор Токарев поставили новый спектакль – «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Это будет музыкальное представление в двух частях по мотивам знаменитого произведения Алексея Толстого о деревянной кукле с длинным носом, Карабасе Барабасе, прекрасной Мальвине и печальном Пьеро.

У иркутян еще есть возможность попасть на премьеру 1 июня в 12.00. Пока что билеты есть в наличии. Стоимость 500-700 руб. Кстати, после спектакля детей ждет праздничная программа во дворе театра.

- Обещаем дискотеку с хитами и сказочными героями из любимых спектаклей, - рассказали в ТЮЗе. - А еще гостей ждут мыльные пузыри, грим, мастер-класс от художников-бутафоров и яркие фотозоны.

Если не получится посмотреть «Золотой ключик» 1 июня, то спектакль артисты повторят еще 10 и 11 июня, но уже без дискотеки.

(6+)

«Мавританский замок»

Так называется квест, который в течение дня 1 июня – с 10.00 до 19.00 - будут проводить в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

- В фотоквесте участникам предстоит исследовать различные экспозиции отдела истории и сделать потрясающие снимки экспонатов, которые останутся на долгую и добрую память о музее, - рассказали в музее.

Организаторы говорят, что лучше всего приходить на квест всей семьей. Только обязательно нужна предварительна запись. Цена билетов 150-300 руб.

(7+)

Квест «Этнографический»

Также в отделе истории Краеведческого музея 1 июня по заявкам готовы проводить квест «Этнографический».

- Он посвящен народам Иркутской области, - говорят в музее. – Участников ждут задания на логику, эрудицию и командную работу. Квест поможет лучше узнать историю, традиции и культуру народов нашего края.

По заявкам игру будут проводить в День защиты детей в Иркутске 2026 с 10.00 до 19.00. Цена 350-500 руб.

(12+)

Поиски лета с Ремесленным подворьем

1 июня Ремесленное подворье приглашает детей и их родителей на поиски приключений. Для участников организуют тематические «станции», где нужно будет проявить смекалку, талант и ловкость.

- На станции «Угадай мелодию» маленьким музыковедам предстоит распознать знакомые мотивы, а на следующей точке собрать пазл Иркутской области – задание не только веселое, но и познавательное, - говорят организаторы.

Будущие артисты смогут спеть под балалайку частушку о лете, попробовать сыграть мелодию на ложках. Тем, кто любит игры – предложат бирюльки. И, кстати, никто не уйдет без фотографий – в конце путешествия создана необычная фотозона.

Начало в 14.00, вход свободный. Ремесленное подворье находится в 130-м квартале.

(0+)

День защиты детей в Иркутске 2026: куда сходить 29, 30 и 31 мая

Игры XIX века

В преддверии Дня защиты детей в Усадьбе Сукачева пройдет семейное мероприятие «Жизнь в сибирской усадьбе. Играя, узнавай».

- Праздник включает в себя экскурсию «Жизнь и судьба В.П. Сукачева», а также игры XIX века, - рассказывают в музее. – Во время экскурсии поговорим о деятельности городского головы, о собрании картин В.П. Сукачева и увлечениях семьи, а после поиграем на выбор в серсо, крокет, настольный теннис или ростовые шахматы.

Начало 31 мая в 14.00. По времени займет примерно час – полчаса на экскурсию и полчаса на игры. Стоимость семейного билета (4 человека) – 700 руб.

(6+)

Квест «Музейный эрудит»

В Художественном музее – в главном здании на Ленина – 29 мая для детей проведут серию квестов «Музейный эрудит».

- Эта игра будет интересна детям от 8 до 14 лет, - говорят в музее. – Их ждет разгадывание загадок, ребята узнают много интересного о произведениях в музее и изобразительном искусстве в целом. Родителям тоже будет интересно. Вход в музей и участие в квесте для детей бесплатное.

Квесты пройдут 29 мая в 11.00, 12.00 и 13.00.

(8+)

Пожарный десант

Супер-программа ожидается в Иркутском Зоосаде 30 мая. За три часа дети научатся тушить пожары и узнают секреты ухода за животными. Итак, в программе: творческий урок «Сделай друга» - ребята смастерят своими руками пожарного Тимку, а пока будут мастерить, узнают важные правила поведения при пожаре; Школа юного пожарного – каждый участник сможет спустить огнетушитель и научится им пользоваться; Огненные загадки в кубиках – это необычные головоломки на проверку полученных знаний (за смелость и смекалку – подарок).

- А еще у нас пройдет мастер-класс «Лакомство для животного», на котором мы приготовим полезное угощение своими руками, а затем накормим животное, для которого готовили, - говорят в Иркутском Зоосаде.

Потом всех поделят на команды и выдадут задания – это мини-квест «По следам животных». Праздник состоится с 13.00 до 16.00. Билеты стоят 200-500 руб.

(0+)

Погода в День защиты детей в Иркутске 1 июня 2026

По данным Гидрометцентра России, в ночь на 1 июня в городе выпадет небольшой кратковременный дождь, а температура воздуха составит +6 градусов. К счастью, днем в понедельник осадков не ожидается, из-за облаков то и дело станет выглядывать солнце и потеплеет до +16 градусов.

Напомним, что в следующие выходные – 6 и 7 июня будем отмечать День рождения нашего города! Иркутян ждет насыщенная программа: концерты звезд, танцевальных коллективов, литературные кварталы, парад близнецов. И для детей там также запланировано много интересного, в том числе и сладкие сюрпризы – раздадут 10 000 порций мороженого – подробности тут.

