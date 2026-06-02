Остались без денег и жилья: семья оформила ипотеку на 20 лет, но бывший владелец аннулировал сделку

Для Ольги и Вячеслава Деменковых из Иркутска их собственная крепость обернулась ловушкой. Фото: предоставлено Ольгой Деменковой

Говорят, дом – это крепость. Но для Ольги и Вячеслава Деменковых из Иркутска их собственная крепость обернулась ловушкой. Супруги приобрели квартиру в ипотеку, вложились в ремонт и покупку техники. А спустя несколько месяцев прежний хозяин предъявил свои права на «квадраты». Оставшись с миллионным долгом перед банком и без крыши над головой, пара несколько лет проводит в судах, чтобы доказать, что они стали жертвами мошенников.

Мечтали о собственной квартире

Пять лет Ольга и Вячеслав жили одной мечтой – приобрести собственное жилье и навсегда забыть о съемных квартирах. Чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке – усердно работали и экономили. В 2020 году их цель была достигнута. Они купили двухкомнатную квартиру, площадью 40 квадратов на бульваре Рябикова и с головой ушли в ремонт, создавая уютное гнездышко.

- Продавец произвела на нас благоприятное впечатление. Рассказала, что купила эту «двушку» для себя полгода назад. Но затем сменила работу и добираться до дома стало сложнее. Вот и вынуждена ее продать, - рассказывала ранее КП-Иркутск Ольга Деменкова. – А мы, взглянув на квартиру, сразу поняли, что это то, что мы искали! Продавец предоставила все необходимые документы. В том числе – справку об отсутствии других жильцов. Все выглядело абсолютно чисто и надежно, у нас не было ни малейших сомнений.

Пять лет Ольга и Вячеслав жили одной мечтой – приобрести собственное жилье и навсегда забыть о съемных квартирах. Фото: предоставлено Ольгой Деменковой

Получив ключи, супруги с головой ушли в обустройство жилья: сделали ремонт, купили мебель и технику, отметили новоселье. Идиллия продлилась полтора года, пока привычный уклад не нарушила повестка в суд, куда Деменковых вызвали в качестве ответчиков по делу о… незаконной продаже квартиры.

Истцом оказался человек, о котором они раньше даже не слышали, - 60-летний Василий Вронин (имя изменено – прим. Ред). Он требовал восстановить его право собственности. По его словам, квартиру у него похитили.

Убил мать, а затем стал наследником

Темная история этой квартиры начала проясняться. Оказалось, что мужчина несколько лет находился на принудительном лечении, срок которого как раз истекал. А право на эту жилплощадь досталось ему после жуткой трагедии.

Когда-то в квартире на Рябикова Василий жил вместе с матерью. Жилплощадь была приватизирована в равных долях. В 2012 году мужчина жестоко убил мать - ударил по голове, а затем утопил в ванной, сварив в кипятке.

Все сделки по продаже квартиры, включая сделку с Деменковыми, были аннулированы. Фото: предоставлено Ольгой Деменковой

- Соседи рассказывали, что крики несчастной разносились по всему подъезду. Женщина, продавшая квартиру нам, узнала о случившемся и поспешила избавиться от нее. Но, разумеется, скрыла от нас кровавую историю. После убийства Вронин полгода спокойно жил в квартире под подпиской о невыезде. Это обстоятельство позже на суде засчитали как фактическое принятие наследства.

Супруги обратились к юристам. Выяснилось, что пока Василий находился на принудительном лечении, его пустующая квартира стала мишенью для мошенников. Вероятно, кто-то об этом узнал и решил воспользоваться ситуацией, устроив фиктивную сделку. Впервые на рынок недвижимости квартира попала в 2020 году.

- В документах, прошедших регистрацию в Росреестре, была подпись матери Вронина, которая умерла за восемь лет до этого. Каким образом удалось оформить сделку от имени покойной и даже заверить ее у нотариуса? Неизвестно. Впоследствии квартира неоднократно переходила из рук в руки. Мы стали четвертыми собственниками в этой длинной цепочке сделок.

Несколько лет судебных тяжб

Начались изнурительные судебные тяжбы. Суд признал за Врониным право на половину квартиры. Теперь он может либо жить в ней, либо продать свою долю. Вопрос о второй половине, принадлежавшей его матери, все еще решается в суде. При этом все сделки по продаже квартиры, включая сделку с Деменковыми, были аннулированы.

- Нам пришлось съехать с квартиры, но долг перед банком никуда не делся. На сегодняшний день он составляет более 3 324 000 рублей. Выплачивать ипотеку нам предстоит до 2043 года!

Не согласившись с решением, супруги обратились за помощью в администрацию города. Их аргумент основан на законе: так как Василий убил свою мать, он должен быть признан недостойным наследником. Поскольку других родственников у погибшей нет, ее доля в квартире должна была автоматически перейти в собственность города Иркутска.

В августе 2025 года Кировский суд удовлетворил иск Деменковых о выплате компенсации в полном объеме, но праздновать победу еще рано. Фото: предоставлено Ольгой Деменковой

- Но власть не стала заявлять свои права на выморочное имущество (наследственное имущество умершего гражданина, которое в предусмотренных законодательством случаях переходит в собственность муниципального образования – Ред.). Тогда мы подали апелляцию, настаивая, чтобы нас признали добросовестными покупателями. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» предусматривает компенсацию из казны в подобных случаях.

В январе 2024 года правосудие оказалось на их стороне. Деменковы получили статус добросовестных приобретателей.

- Затем мы подали иск против продавца и выиграли это дело! Но это ничего не изменило. Она оказалась неплатежеспособной. За целый год судебные приставы смогли взыскать с ее счетов всего 2800 рублей. Капля в море по сравнению с нашим долгом.

Осталась последняя надежда – получить от государства компенсацию в размере около 4 миллионов рублей. В эту сумму входят все расходы за покупку квартиры, а также проценты, которые они успели выплатить банку.

- Этих денег не хватит, чтобы купить другую квартиру. Мы даже на первоначальный взнос не наскребем... Единственное, чего мы хотим, - это просто закрыть ипотеку и навсегда забыть про этот кошмар!

Праздновать победу пока рано

В августе 2025 года Кировский суд встал на сторону Деменковых и удовлетворил их иск о выплате компенсации в полном объеме. Однако это решение не устроило представителей Минфина, которые подали апелляционную жалобу.

- Они настаивают, чтобы нас признали недобросовестными покупателями, и требуют отменить как само решение, так и требование о выплате компенсации. В ноябре 2024 года мы обращались в банк и просили о реструктуризации ипотечного кредита. Платеж снизили. Последние несколько месяцев мы платили по 2 000 рублей вместо 25 000. В ноябре 2025 срок реструктуризации подошел к концу. Банк продлил нам ее еще на 12 месяцев. Но каждый год такой реструктуризации увеличивает общую сумму долга на двести тысяч рублей…

Немного отвлечься от судебных разбирательств Деменковым помогает творчество. Фото: предоставлено Ольгой Деменковой

1 декабря в Иркутском областном суде состоялось решающее заседание. Деменковы выиграли апелляцию, но праздновать победу пока рано.

- Недавно мы получили исполнительные листы на получение денег, — рассказывает Ольга. - Но есть опасение, что Минфин может обжаловать это решение в Верховном суде, и тогда процесс затянется еще на несколько месяцев. Поэтому пока мы просто ждем окончательного решения. Главное для нас сейчас – успеть получить компенсацию до октября 2026 года, когда заканчивается срок реструктуризации ипотечного кредита.

Фильм готов к прокату

Немного отвлечься от судебных разбирательств Деменковым помогает творчество. В 2024 году история супругов вдохновила иркутского режиссера Владислава Перуновского. Он предложил снять фильм, чтобы помочь паре закрыть ипотеку за счет средств от проката. Так родилась идея семейной комедии «#CЪЕХАВШИЕ» (18+).

Съемки кинокартины длились несколько месяцев, после чего команда приступила к монтажу. И вот, новый этап: фильм готов к встрече со зрителем.

- Мы уже получили прокатное удостоверение, - рассказывает Ольга. - Изначально планировали, что фильм выйдет в прокат по всей стране. Но организовать показы оказалось непросто. Современные кинотеатры требуют от создателей оплачивать маркетинг, а в случае провала в первые четыре дня просто снимают фильм с репертуара, не возвращая деньги. Поэтому, понимая риски, мы отказались от широкого проката и сосредоточились на городах Сибири: Иркутск, Братск, Красноярск, Абакан, Чита, Улан-Удэ – где у нас есть поддержка. Надеемся, что премьера фильма состоится в сентябре этого года!

