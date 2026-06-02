Водитель «Тойоты» сбил двух школьниц на самокате. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

Госавтоинспекция Иркутска опубликовала видео аварии, которая случилась 1 июня 2026 года около четырех часов дня на улице Терешковой в Свердловском округе.

В Иркутске водитель иномарки сбил двух школьниц на самокате.

На кадрах видно, как две 12-летние школьницы на одном самокате выезжают на нерегулируемый пешеходный переход. Они даже не притормаживают. В следующее мгновение их на скорости сбивает «Toyota Corolla Fielder». Удар, девочки падают на асфальт. Все это происходит на глазах у двух мальчиков, которые стояли неподалеку.

- Обе школьницы получили травмы и сейчас находятся в больнице. Информацию о ДТП передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства, - добавили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Свердловского района взяла ситуацию на контроль и при наличии оснований примет меры. Госавтоинспекция просит родителей напоминать детям, что перед пересечением дороги нужно обязательно слезать с самоката и смотреть по сторонам!

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 18-летний парень погиб от рук незнакомца, которому он пытался помочь. На днях состоялся суд по этому громкому делу. Читайте подробности.