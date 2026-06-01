Общество1 июня 2026 10:46

Отправил друга в отель, а сам не вернулся с прогулки: в Таиланде пропал отец троих детей и ветеран МЧС из Ангарска

Виктория КУДАЕВА
Мужчина, который лишь недавно вышел на пенсию, бесследно исчез во время семейного отдыха.

В Таиланде развернулись активные поиски 38-летнего Владислава – ветерана МЧС из города Ангарск Иркутской области. Мужчина, который лишь недавно вышел на пенсию, бесследно исчез во время семейного отдыха. Об этом сообщила волонтер Светлана Шерстобоева, к которой за помощью обратилась супруга пропавшего.

Женщина рассказала о хронологии событий и трудностях, с которыми столкнулась.

- Сейчас нахожусь в Атлантисе в Паттайе и у меня со вчерашнего дня пропал муж. Заявление через телефон и русскоговорящего сотрудника оставила в туристической полиции, в отделении на Джомтьен сказали приходить завтра. Сотрудник куда-то звонил, сводки смотрел – в камере среди задержанных его нет. С английским сложности. Хотела позвонить в больницы, по-русски нигде не понимают. У меня трое детей – 6, 9 и 12 лет. Поэтому оставить их и самой ездить искать – нет возможности. Можете оказать помощь или посоветовать, что делать? Может в больницы я могу написать через переводчик?

По словам супруги, 18 мая Владислав вышел на пенсию, и семья отправилась в Таиланд. Вечером, 30 мая он с другом ушел прогуляться к Паттайя-парку. Встретились они на курорте или прилетели в страну вместе – не уточняется.

- Они выпили по коктейлю, потом отдыхали у кромки моря. Друг отошел по нужде в кусты, где был арестован дежурным нарядом, - пересказывает историю Светлана.

В полиции друг Владислава заплатил штраф и был отпущен. Дальнейшие события он описывает так.

- У выхода из участка его встретил Владислав, который посадил товарища в сонгтео (грузовик, вдоль кузова которого установлены скамейки для пассажиров, используемый как маршрутное такси в Таиланде и Лаосе – прим. Ред), больше они не виделись.

С тех пор Владислав домой не вернулся. Поиски осложняются техническими проблемами.

- Тайской симки у туриста нет, телефон быстро садится, на звонки и сообщения не отвечает.

Супруга Владислава просит помощи в поисках супруга. Посты с объявлениями размещены в социальных сетях. Редакция КП-Иркутск попыталась связаться по указанному телефону, но ответа получить не удалось.

Особые приметы мужчины: рост 175 сантиметров, вес 76 килограммов, на правой брови шрам. Мужчина был одет в черные шорты и черную футболку, ярко-синие кроссовки. С собой черный рюкзак.

