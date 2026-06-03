Не вернулся с прогулки: поиски пропавшего в Таиланде туриста из Ангарска закончились так, как никто не ожидал

Турист очнулся на пляже, в песке с ног до головы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трое суток туриста из Ангарска искала полиция Паттайи и волонтеры, в родном городе даже завели розыскное дело. А сибиряк все это время … мирно спал на пляже! Когда нашелся - даже не понял, из-за чего сыр-бор. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Помогите найти мужа!»

Начиналось все вполне невинно. Вечером 30 мая мужчина с другом пошли прогуляться к Паттайя-парку. Выпили по коктейлю у моря, отдыхали, наслаждались отпуском. В какой-то момент друг отошел в кусты по нужде и внезапно для себя оказался в полицейском участке - заплатил штраф и вышел. У выхода его уже ждал приятель, усадил в сонгтео (грузовик, вдоль кузова которого установлены скамейки для пассажиров, используемый как маршрутное такси в Таиланде и Лаосе – прим. Ред) и отправил домой. А сам… исчез.

Дома туриста ждали жена и трое детей. Телефон у него садился, местной симки не было, на звонки он не отвечал. Женщина не находила себе места и в отчаянии написала волонтеру Светлане Шерстобоевой. Та сразу подключила знакомых, дала информацию в соцсети, связалась с полицией. Весть о пропавшем облетела Паттайю за считанные часы - люди переживали, распространяли ориентировки, предлагали помощь.

- И вот глубокая ночь. В три часа на телефон жены падает сообщение: «Все нормально. Иду домой». Ни тебе «здрасьте», ни «прости». Через полчаса пропавший открывает дверь номера - с головы до ног в песке, как будто его только что откопали, - пишет в блоге Светлана Шерстобоевой.

«Где ты был?!»

Жена, конечно, в слезы: «Где ты был?!». А супруг смотрит честными глазами и говорит: мол, да не переживай ты так, отошел на пару часов. И тут же добавляет: «Ложись спать, нам завтра на Ко Лан ехать». Забавно, но «завтра на Ко Лан» они с друзьями собирались 31 мая, а на календаре уже 2 июня… Трое суток просто выпали из жизни человека.

Что же случилось? Со слов самого туриста, проводив друга, он вышел к морю и познакомился с компанией тайцев. При себе у него был большой стакан со льдом, куда новые знакомые весь вечер щедро доливали коктейли. Один крепче другого. Что было дальше - загадка. Очнулся на пляже, в песке с ног до головы, добрел до магазина, подключился к интернету и написал жене.

Когда Светлана лично дозвонилась до горе-путешественника, разговор начался неожиданно:

- Мне стыдно! Светлана! Хочу принести тысячу извинений.

Одежда и рюкзак действительно насквозь в песке, так что версия со сном на пляже похожа на правду. Но есть один момент, который ставит в тупик: как можно проспать на пляже два полных световых дня и не обгореть? Ответа на этот вопрос нет до сих пор.

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