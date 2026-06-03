Маленькая, чёрная нерпа Сергеевна резво ползает по центру спасения Nerpaland. На кадрах, которые сняли сотрудники, видно, как быстро животное передвигается на ластах по полу, ловко огибает углы. Игривая, любопытная — уже не та робкая и истощённая крошка, которую несколько недель назад нашли на льду Байкала. Видео о жизни Сергеевны центр начал публиковать с 25 мая, и с тех пор каждое новое появление нерпёнка в соцсетях собирает десятки тёплых комментариев, от 30 до 120 тысяч лайков и миллионы просмотров.
«Ты долго будешь на меня обижаться? Малыш, иди кушать», — с этими словами сотрудница центра уговаривает Сергеевну. А она, только что пережившая водные процедуры, демонстративно отворачивается в другую сторону, раскидывает ласты и всем видом показывает характер. На видео заметно, как бережно и тепло общаются с нерпой сотрудники — никакого принуждения, только забота и доброта.
Видео: соцсети Нерпа-Лэнд Байкал.
А началось всё в Усть-Баргузине. Местные жители обнаружили на льду Байкала маленького нерпёнка — одного, без мамы, вокруг за километры никого. Без помощи он бы не выжил. Люди передали малышку специалистам. Как выяснилось позже, ей было всего десять дней. Истощённая, ослабленная, к тому же заражённая клещами — Сергеевна боролась за жизнь.
Сейчас нерпа идёт на поправку. Она уже сменила белый окрас на тёмный — верный признак того, что выросла и окрепла.
В архиве центра есть видео, где Сергеевна ещё маленькая, белая и пушистая — она с большим удовольствием возится в снегу на территории центра, иногда снег набирали в большой таз и также давали нерпе время порезвиться. Нерпа его очень любила: раскидывала ластами, ныряла в сугроб, выбиралась оттуда вся в белых хлопьях.
Но первое знакомство с водой далось нелегко. Сначала Сергеевну купали в большом тазу. И она боялась. Это нормально для бельков — в раннем возрасте они боятся воды, хотя потом в дикой природе будут проводить в ней почти всю жизнь. Пришлось привыкать постепенно. Сейчас вода — её любимое занятие. Сергеевна плещется, ныряет в своём бассейне, переворачивается на спину и с удовольствием принимает «ванны», которые раньше так не любила.
Кстати, Сергеевна изначально была Сергеем. Её назвали в честь человека, который спас малышку и привёз в центр. А когда выяснилось, что нерпа — девочка, имя слегка трансформировали. Получилось «Сергеевна» — и очень подошло.
Кормят её сейчас рыбой. Сначала пробовали специальной, более жидкой смесью, но Сергеевна быстро перешла на взрослый рацион. Ест с аппетитом и активно набирает вес. А ещё она очень любит, когда её носят на руках. Ползать сама не всегда хочет. «Лень самой ходить», — комментируют в одном из видео цента. Нерпа доверчиво тянется к человеку, обнимает ластами, и сотрудница, гладя её, говорит: «Чудо природы моё». Эти кадры — одни из самых трогательных в соцсетях центра.
Сейчас Сергеевна постепенно знакомится с соседями по центру — другими нерпами, которые тоже проходят реабилитацию. В одной из недавних встреч она очень нервничала: пряталась, переживала, стеснялась. А сородичи с интересом её рассматривали. Это важный этап социализации. Впереди — возвращение в Байкал. Главное, чтобы она не забыла, что она — дикое животное, но при этом сохранила доверие к тем, кто спас ей жизнь. У Сергеевны есть все шансы. И этот шанс подарили обычные люди, которые не прошли мимо.
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