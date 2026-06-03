Без помощи Сергеевна бы не выжила. Фото: соцсети Нерпа-Лэнд Байкал.

Маленькая, чёрная нерпа Сергеевна резво ползает по центру спасения Nerpaland. На кадрах, которые сняли сотрудники, видно, как быстро животное передвигается на ластах по полу, ловко огибает углы. Игривая, любопытная — уже не та робкая и истощённая крошка, которую несколько недель назад нашли на льду Байкала. Видео о жизни Сергеевны центр начал публиковать с 25 мая, и с тех пор каждое новое появление нерпёнка в соцсетях собирает десятки тёплых комментариев, от 30 до 120 тысяч лайков и миллионы просмотров.

Сергеевну назвали в честь человека, который спас малышку и привёз в центр. Фото: соцсети Нерпа-Лэнд Байкал.

«Ты долго будешь на меня обижаться? Малыш, иди кушать», — с этими словами сотрудница центра уговаривает Сергеевну. А она, только что пережившая водные процедуры, демонстративно отворачивается в другую сторону, раскидывает ласты и всем видом показывает характер. На видео заметно, как бережно и тепло общаются с нерпой сотрудники — никакого принуждения, только забота и доброта.

В раннем возрасте бельки боятся воды, хотя потом в дикой природе будут проводить в ней почти всю жизнь. Видео: соцсети Нерпа-Лэнд Байкал.

А началось всё в Усть-Баргузине. Местные жители обнаружили на льду Байкала маленького нерпёнка — одного, без мамы, вокруг за километры никого. Без помощи он бы не выжил. Люди передали малышку специалистам. Как выяснилось позже, ей было всего десять дней. Истощённая, ослабленная, к тому же заражённая клещами — Сергеевна боролась за жизнь.

Сейчас нерпа идёт на поправку. Она уже сменила белый окрас на тёмный — верный признак того, что выросла и окрепла.

В архиве центра есть видео, где Сергеевна ещё маленькая, белая и пушистая — она с большим удовольствием возится в снегу на территории центра, иногда снег набирали в большой таз и также давали нерпе время порезвиться. Нерпа его очень любила: раскидывала ластами, ныряла в сугроб, выбиралась оттуда вся в белых хлопьях.

Спасенная на Байкале нерпа Сергеевна стала звездой соцсетей. Фото: соцсети Нерпа-Лэнд Байкал.

Но первое знакомство с водой далось нелегко. Сначала Сергеевну купали в большом тазу. И она боялась. Это нормально для бельков — в раннем возрасте они боятся воды, хотя потом в дикой природе будут проводить в ней почти всю жизнь. Пришлось привыкать постепенно. Сейчас вода — её любимое занятие. Сергеевна плещется, ныряет в своём бассейне, переворачивается на спину и с удовольствием принимает «ванны», которые раньше так не любила.

Кстати, Сергеевна изначально была Сергеем. Её назвали в честь человека, который спас малышку и привёз в центр. А когда выяснилось, что нерпа — девочка, имя слегка трансформировали. Получилось «Сергеевна» — и очень подошло.

Кормят её сейчас рыбой. Сначала пробовали специальной, более жидкой смесью, но Сергеевна быстро перешла на взрослый рацион. Ест с аппетитом и активно набирает вес. А ещё она очень любит, когда её носят на руках. Ползать сама не всегда хочет. «Лень самой ходить», — комментируют в одном из видео цента. Нерпа доверчиво тянется к человеку, обнимает ластами, и сотрудница, гладя её, говорит: «Чудо природы моё». Эти кадры — одни из самых трогательных в соцсетях центра.

Сейчас Сергеевна постепенно знакомится с соседями по центру — другими нерпами, которые тоже проходят реабилитацию. В одной из недавних встреч она очень нервничала: пряталась, переживала, стеснялась. А сородичи с интересом её рассматривали. Это важный этап социализации. Впереди — возвращение в Байкал. Главное, чтобы она не забыла, что она — дикое животное, но при этом сохранила доверие к тем, кто спас ей жизнь. У Сергеевны есть все шансы. И этот шанс подарили обычные люди, которые не прошли мимо.

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