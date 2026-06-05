Продиктуйте код из смс: жительница Тулуна поверила незнакомцу и лишилась 2 млн рублей

Жительница Тулуна перевела мошенникам 2 млн рублей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В полицию Тулуна обратилась местная жительница с заявлением о крупном мошенничестве. Всё началось со звонка в мессенджере: неизвестный сообщил, что в её подъезде будут менять домофон, и попросил продиктовать код из смс. Женщина назвала цифры. Сразу после этого ей позвонил лжесотрудник Госуслуг и убедил установить специальный мессенджер.

- Затем в разговор вступил «сотрудник правоохранительных органов». Он заявил, что на имя женщины оформлена доверенность от человека, объявленного в федеральный розыск. Мошенник пригрозил ей уголовной ответственностью за финансирование запрещённых организаций и потребовал обналичить все сбережения и перевести на безопасный счёт, - сообщили в МВД Иркутской области.

Испуганная женщина под руководством аферистов перевела на их счета более двух миллионов рублей. Аферисты также настаивали, чтобы она оформила несколько кредитов, вплоть до залога квартиры. Благо, до этого так и не дошло.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутске на время празднования Дня города введут ограничение движения 6 и 7 июня. В первый день с 14:00 до 23:00 закроют центр города и въезд на остров Конный, во второй — с 07:00 до 22:00 перекроют бульвар Гагарина и часть улицы Карла Маркса. Подробности.