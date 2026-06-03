Центр Иркутска перекроют для машин на 6-7 июня из-за Дня города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ограничение движения в Иркутске 6-7 июня 2026 года введут на время празднования Дня города. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации, в первый день с двух дня до одиннадцати вечера закроют для проезда Ленина, Сухэ-Батора, Чкалова, Рабочую, Некрасова, Российскую, бульвар Гагарина и площадь графа Сперанского. Также нельзя будет заехать на остров Конный от фитнес-клуба «Весна».

Где ограничат движение в Иркутске 6-7 июня 2026

- 7 июня перекрытия продолжатся. С семи утра до десяти вечера полностью закроют бульвар Гагарина от Красного Восстания до Ярослава Гашека, улицу Карла Маркса от 5-й Армии до бульвара Гагарина и снова въезд на остров Конный, - предупредили в мэрии.

Ограничения связаны с праздничными мероприятиями ко Дню города, а их, кстати, намечается немало! Подробную программу читайте на сайте КП-Иркутск. Водителей просят заранее продумывать маршруты и искать пути объезда, чтобы не стоять в пробках.

Вот где введут ограничение движения в Иркутске 6-7 июня 2026.