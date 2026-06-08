Схватил за волосы и затащил в машину: бывший похитил сибирячку по пути на работу

В Бурятии мужчина похитил бывшую сожительницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии завели уголовное дело против жителя города Кяхта. Мужчину подозревают в похищении бывшей сожительницы с угрозой насилия. После расставания он долгое время преследовал женщину, угрожал по телефону и говорил, что заберёт детей.

- 14 мая 2026 года утром подозреваемый выследил её по дороге на работу, схватил за волосы и силой затащил в свой автомобиль. Он заблокировал дверь и начал движение. Через некоторое время остановился, стал угрожать убийством и ударил женщину кулаком по лицу, - сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.

На крики о помощи прибежали прохожие. Подозреваемый испугался, выпустил женщину и скрылся. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутске 23-летний сотрудник ФСИН Ян Казанцев спас девушку, которую бывший возлюбленный похитил, угрожал убийством и вёз в лес. Похитителя осудили на 4 года условно, а самого Яна представили к награде и номинировали на всероссийскую премию «Голос героев». Подробнее.