«Приревновал ее? Очень сильно!»: новый поворот в деле об убийстве 14-летней школьницы и ее соседки

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Шелехова. Фото: Регина РАХИМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Шелехова. Подростка обвиняют в убийстве двух девушек с особой жестокостью. Трагедия случилась вечером 12 октября 2025 года в подъезде многоквартирного дома в квартале 20.

В Шелехове будут судить 15-летнего подростка за убийство двух девушек в подъезде

Как ранее сообщала КП-Иркутск, конфликт вспыхнул из-за ревности. Подросток приревновал 14-летнюю знакомую Марину* и позвал её поговорить в подъезд. С собой он взял кухонный нож. Во время ссоры он нанёс девочке множественные удары. На крики о помощи из квартиры выбежала 23-летняя соседка Вероника*. Она собиралась к мужу, который ждал её на улице. Девушка попыталась остановить подростка, но он ударил её ножом пять раз, а затем снова вернулся к Марине. Следователи насчитали на теле школьницы 41 колото-резаное ранение.

Вероника, вся в крови, смогла выйти из подъезда к мужу.

- Я стоял на улице, ждал, когда Вероника выйдет. И вот я её увидел… Она была вся в крови! У меня на глазах рухнула на землю, - рассказывал позже муж погибшей.

Обеих девушек госпитализировали, но спасти не удалось, они скончались в реанимации.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, одноклассники и учителя характеризовали подозреваемого как спокойного и неконфликтного ученика. В школе он ничем не примечался, от него никто не ожидал жестокости. Ранее подросток не попадал в поле зрения полиции.

Отец подростка в момент трагедии был на работе. Он принёс соболезнования родным погибших.

- Произошло большое горе. Приносим соболезнования близким. Мы знали, что сын дружит с этой девочкой, - рассказал отец корреспонденту КП-Иркутск.

Тетя погибшей рассказала корреспонденту КП-Иркутск, что ее племянница дружила со сверстником около двух лет, на серьезные конфликты девочка никогда не жаловалась.

Марину в школе вспоминают только с теплом. Она училась в восьмом классе, была примерной ученицей, занималась волейболом, была лидером и всегда помогала классному руководителю. Друзья называют её доброй, милой, жизнерадостной и общительной. Она всегда пыталась решать конфликты мирно. У неё остались родители и младшая сестра.

После задержания обвиняемый признал вину лишь частично. На допросе он заявил, что Марина якобы случайно порезалась сама, а он пытался отобрать у неё нож.

- В ответ на это она начала кричать. Я сильно испугался, а там дальше само, - рассказал задержанный.

- Приревновал её? - спросил оперативник.

- Очень сильно, - ответил подросток.

- Уголовное дело направлено прокуратурой в Шелеховский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

- В рамках расследования уголовного дела следователями допрошено более 60 свидетелей, проведено 15 различных экспертиз, - сообщили в Следственном комитете Иркутской области.

*Имена изменены редакцией.

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