Лама из Бурятии составил зурхай на неделю с 8 по 14 июня. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Зурхай - это предсказания, которые буддисты используют для выбора удачных дней для различных мероприятий и занятий. С помощью прогноза можно выбрать благоприятную дату для свадьбы или начала строительства дома.

Знаменитый предсказатель и астролог из Бурятии, настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама составил зурхай на неделю с 8 по 14 июня 2026. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Зурхай на неделю с 8 по 14 июня 2026

8 июня:

Понедельник открывает неделю на ура. Все, что связано с деньгами и карьерой, идет в плюс: заключайте сделки, давайте в долг, меняйте работу - положение укрепится. Стрижка принесет богатство. Хорошо заниматься домашними заготовками и сажать растения.

А вот рыть колодец, делать крупные покупки, судиться не стоит. Детские праздники, дни рождения и первые прогулки малышей под запретом. Всех целей достигнут Собаки.

9 июня:

Вторник подходит для поездок, переездов и похоронных дел. Давайте в долг, инвестируйте, заключайте сделки - доход обеспечен. Помощь другим убережет от нападок и порчи. А вот начинать что-то новое, закладывать фундамент, судиться или играть свадьбу не стоит.

Стрижка приведет к болезни и кашлю. Нехорошее услышат Мыши, Змеи, Кони и Свиньи. У Обезьян и Куриц день не задастся.

10 июня:

Среда отлично подходит для здоровья и семейных планов. Водные процедуры полезны, день хорош для зачатия, ЭКО и начала лечения. Занимайтесь домашними заготовками и сажайте растения. После специальных ритуалов можно начинать новое.

Стрижка приведет к болезни глаз. А вот охота, суды и военные дела под запретом. Встречи с родственниками лучше отложить. Фортуна улыбнется Мышам, Коровам, Драконам, Собакам и Свиньям. А Змеям и Коням будет непросто.

11 июня:

Четверг подходит для хозяйства, науки, военных дел и похорон. Помощь другим и молебны уберегут от инфекций и слабости. Стрижка в этот день приведет к счастью.

А вот путешествия, переезды и новые начинания лучше отложить. Не стоит охотиться, судиться или играть свадьбу. Возможны ссоры и расставания. Строительство и ремонт дома под запретом. Прилив сил ощутят Тигры, Зайцы, Обезьяны и Курицы. А Коровам, Драконам, Овцам и Собакам спешить не стоит.

12 июня:

Пятница хороша для поездок, переездов и судебных дел. Стрижка принесет благополучие. А вот начинать что-то новое, играть свадьбу или воевать не стоит. Лечение лучше не начинать и не менять его курс. Есть вероятность попасть в несчастный случай.

Успешно день проведут Змеи, Кони, Овцы, Обезьяны и Курицы. А вот от Тигров и Зайцев фортуна отвернется.

13 июня:

Суббота подходит для хозяйства, науки, военных и судебных дел. Путешествия, переезды и новые начинания лучше отложить. Не покупайте шерсть, кожу и пух, не хороните и не играйте свадьбу. Не стоит пробовать новые продукты, особенно привезенные издалека.

Стрижка приведет к ссоре и разладу. Легче всего будет Коровам, Тиграм и Зайцам. А Мышам и Свиньям не позавидуешь.

14 июня:

Воскресенье отлично подходит для финансов. Заключайте сделки, давайте в долг, инвестируйте - прибыль и благосостояние обеспечены. Общение с животными успокоит нервы. После специальных ритуалов можно собираться в дорогу.

А вот начинать что-то новое, покупать обновки и закладывать фундамент не стоит. Похороны и свадьбы отложите. Дорогие покупки могут быть неудачными. Стрижка приведет к недомоганию, дурному сну и упадку сил. День благоволит Драконам.

Вот о чем предупреждает зурхай на неделю с 8 по 14 июня 2026.

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