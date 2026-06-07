В неволе навсегда медведь не останется Фото: Ангелина Никитина, Сибирский зоопарк

В поселке Никола в Сибирском зоопарке растет новый крохотный житель - медвежонок по кличке Артем, которого ласково зовут Темушкой. Он преодолел больше тысячи километров, чтобы получить шанс на выздоровление и сытую жизнь. Сейчас за ним следят сотрудники зоопарка, а медвежонок медленно, но верно набирает новые килограммы. Как он живет – в материале «Комсомольской правды» - Иркутск».

Тему нашли еще 11 мая в Усть-Куте. Медвежонок вышел из леса прямо к частному дому - совсем один, без мамы и пропитания. Жалобный и испуганный зверек искал еды. Хозяин участка не растерялся и пропитания не пожалел, угостил мохнатого гостя рыбой, напоил молоком. После вызвал специалистов Охотнадзора. Так Темушка отправился в новый дом.

Назвали медведя Артемом в честь старшего сотрудника, который занимался его вывозом. В зоопарке к приезду новичка подготовились заранее: обустроили удобный вольер и даже нашли для него игрушку. Сотрудница зоопарка Ангелина Никитина отметила, что Темушка очень маленький, даже для дикой природы его размеры считаются небольшими. Это может быть связано с тем, что на севере резко сократилась кормовая база, и будущим мамам-медведицам нечего есть.

В зоопарке Темушку сразу посадили на высококалорийную пищу, чтобы он набрал вес. Здесь он за обе щеки уплетает кашу, яблоки, морковку, любит сырые яйца. Как раз в дикой природе медведи сейчас разоряют птичьи гнезда. Еще в меню вводят витамины.

Темушка активно набирает вес Видео: Сибирский зоопарк

«Темушка активно интересуется свежей зеленью. Мы стараемся как можно раньше вводить в рацион траву. В нашем регионе медведи различают 220 видов, а активно используют в пищу 60-70 сортов растений, по мере их роста и созревания. Уже сейчас мы угощали медвежат молодыми побегами крапивы, лебеды, полыни и сныти», - рассказали в зоопарке.

Тесушка актично интересуется кашей Видео: Сибирский зоопарк

После того, как медвежонок окрепнет, его вакцинируют и проведут терапию. Характер у Темушки еще тот – малыш к себе никого не подпускает.

Темушка в Сибирском зоопарке Видео: Сибирский зоопарк

В неволе навсегда медведь не останется. Его подготовят к возвращению в дикую природу. Решение будут принимать осенью вместе с ветеринарами. К тому времени его будет сложно узнать: медведи его породы растут очень быстро, так что за лето он наберет добрых пару сотен кило.

Медвежонок восстанавливается в зоопарке Иркутска Видео: Сибирский зоопарк

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