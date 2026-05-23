В поселке Никола в Сибирском зоопарке поселился крохотный медвежонок по кличке Артём, если ласково, Тёмушка. Малыш преодолел больше тысячи километров, чтобы получить шанс на выздоровление и сытую жизнь. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Совсем один, без мамы и пропитания»

Эта история началась 11 мая в Усть-Куте. Совсем один, без мамы и пропитания, медвежонок вышел из леса прямиком к частному дому. Вид у него был жалобный и испуганный. Косолапый искал, чем бы поживиться. Хозяин участка не растерялся, сразу накормил нежданного гостя рыбой, напоил молоком и вызвал специалистов Охотнадзора. Так Тёмушка отправился в долгий путь в новый дом.

Сейчас Артему около трех с половиной месяцев, но для своего возраста он настоящий кроха.

В зоопарке к приезду нового жильца подготовились заранее: обустроили удобный вольер и даже нашли для него игрушку.

- Он очень маленький, даже для дикой природы, где жизнь куда суровее, - объясняет КП-Иркутск сотрудница зоопарка Ангелина Никитина. - Отчасти это связано с тем, что на северных территориях резко сократилась кормовая база, медведицам нечего есть, и потомство рождается более мелким. В зоопарке Тёмушку сразу посадили на высококалорийную пищу, чтобы он набрал вес.

С едой проблем у малютки нет. Уплетает кашу, яблоки, морковку, но главное лакомство - сырые яйца. В дикой природе медведи весной как раз разоряют птичьи гнезда и кормятся насекомыми, так что такой рацион для него привычен. Помимо яиц и фруктов, в меню вводят специальные витаминные добавки. Как только Тёмушка окрепнет, его ждет терапия и вакцинация, включая прививку от бешенства.

«Держится особняком»

- Тёмушка у нас с характером, - рассказывают в зоопарке. - Никого к себе не подпускает. Пока держится особняком и нападает на сотрудников.

Малыш живет один в теплой будке, однако скучать без компании долго не придется. Из того же Усть-Кута, но из другого района, привезли еще двоих медвежат-сирот. Компания в этом возрасте зверю жизненно необходима - для отработки навыков движения и борьбы. Поэтому их поселят вместе. Кстати, всего в зоопарке сейчас живет пять медведей.

В Сибирский зоопарк из Усть-Кутского района привезли двух медвежат.

Главная цель сотрудников - не оставить Тёмушку в неволе навсегда, а подготовить к возвращению в дикую природу. Решение о выпуске будут принимать осенью совместно с ветеринарами и службой по охране животного мира. Если специалисты признают, что медвежонок готов к самостоятельной жизни, для него подберут территорию в заказниках, подальше от людей и волчьих стай, где точно удастся найти пропитание.

Кстати, кличку Артём малыш получил в честь старшего сотрудника, который занимался его вывозом. К осени этого Тёмушку будет не узнать: сибирские медведи очень быстро растут. Так что не исключено, что со временем нынешняя кроха превратится в могучего зверя весом под пятьсот килограммов.

Чтобы доставить малыша в безопасное место, пришлось преодолеть больше тысячи километров.

