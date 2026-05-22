Дарья Кирий из Иркутска одна воспитывает дочь с серьезным заболеванием. Фото: личный архив.

Дарья Кирий из Иркутска мечтала о рождении ребёнка девять лет. Долгожданная беременность стала для женщины чудом. Но счастье омрачила тревожная новость прямо в родзале.

— Врачи сказали: «Без паники, сейчас всё объясним», и только после этого показали дочку, — вспоминает в беседе с КП-Иркутск 37-летняя Дарья. — На её голове и теле были огромные чёрные пятна. Акушерка начала рассказывать о девочке Луне из США, которую лечат в России от «маски Бэтмена».

Предположения врачей быстро подтвердились. У Амины такой же диагноз, как и у знаменитой Луны Феннер, — врождённый меланоцитарный невус. Это скопление пигментных клеток, которое может перерасти в рак кожи — меланому. Единственный способ избежать беды — хирургическое вмешательство. Амине из Иркутска в общей сложности необходимо пройти 30 операций — это 15 этапов на пути к выздоровлению. Ближайший, третий по счёту, начнётся 6 июля в Санкт-Петербурге. Дарья растит дочь одна. И очень нуждается в помощи.

ОПАСНА ЛЮБАЯ ЦАРАПИНА

По словам Дарьи, все девять месяцев беременности она чувствовала себя прекрасно. Единственное — в утробе дочь лежала в неправильном положении, из-за чего врачи назначили кесарево сечение. Что именно могло вызвать серьёзное заболевание, по сей день не знают ни Дарья, ни эксперты.

Малышка родилась с гигантским невусом. Фото: личный архив.

— При этом диагнозе нельзя долго быть на солнце, нельзя травмировать кожу. Любой синяк или царапина опасны, — объясняет сибирячка. — А пятна у дочери везде: на голове, на спине, на руках, на ногах. Даже на коленке было бугристое пятно — мы его уже дважды иссекали.

Лечение Амины началось, когда ей исполнился год и пять месяцев. До этого возраста проводить МРТ нельзя. Сейчас девочке два года и семь месяцев. За плечами — два этапа лечения.

— Каждый этап — это две операции и от трёх до четырёх месяцев в Санкт-Петербурге. Сначала ставят экспандер — специальный баллон под кожу. Две недели ходим на перевязки, а затем начинают постепенно вкачивать в баллоны физраствор. Кожа растягивается. Во время операции экспандер вынимают, здоровую кожу сшивают, а невус вырезают. Первая операция Амины длилась четыре с половиной часа, вторая — шесть с половиной.

С самого детства девочка переживает сложнейшие операции. Сначала с помощью баллонов ей растягивают кожу, а затем вырезают невус. Фото: личный архив.

В этот раз малышке вновь будут оперировать кожу головы.

— Амина просит длинные волосы, как у других девочек, — вздыхает мама.

18 МИЛЛИОНОВ ЗА ШАНС ВЫЗДОРОВЕТЬ

Самая большая часть расходов — лечение. В целом все необходимые операции стоят около 18 миллионов рублей. 10 из них внёс неизвестный меценат, остальную сумму выделил фонд. Но сопутствующие траты ложатся на плечи Дарьи. По её словам, отец Амины в воспитании ребёнка участия не принимает. Бабушек и дедушек тоже нет.

— Огромные суммы уходят на проживание в Санкт-Петербурге, перелёты и стрипы — это медицинские пластыри для стягивания краёв ран. Одна упаковка стоит 10 тысяч рублей. Её хватает на три дня.

На первом этапе Дарья потратила на сопутствующие расходы 450 тысяч рублей, на втором — 600 тысяч. Теперь — третий этап, и он выпал на туристический сезон. Это значит, что аренда жилья взлетит в цене.

Неизвестный меценат пожертвовал девочке 10 млн рублей, но расходы растут. Фото: фонд "Алеша".

— Приходится снимать квартиру посуточно, потому что на четыре месяца никто рядом с клиникой помесячно не сдаст — слишком короткий срок. Если снять в другом районе, сэкономленные деньги уйдут на такси, ведь в больницу нужно ездить каждый день.

«ОНА ТАКАЯ ЖЕ, КАК ВСЕ»

По окончании декрета Дарье пришлось выйти на работу. Женщина работает продавцом. Амина посещает обычный детский сад.

— Она ничем не отличается от сверстников, — говорит мама. — Просто всегда ходит в закрытой одежде. Летом — обязательно в длинных рукавах. И это не только из-за солнца. Дети, увидев невус, постоянно спрашивают: «Почему ты вся пятнистая? Почему вся чёрная?». У неё на одном пятне растут тёмные волосы, что очень заметно и привлекает внимание. Конечно, это её беспокоит.

Амина очень активная и энергичная девочка. Фото: личный архив.

Из-за постоянной боли до и после операций Амина стала бояться людей в белых халатах. От одного вида шприца впадает в истерику.

— Швы скрепляют металлическими скобами, после чего снимают их под наркозом. Однажды в клинике она заболела, у неё была повышенная температура. Анестезиолог запретил наркоз, скобы снимали на живую. Её крики в тот момент даже вспоминать страшно…

При этом дома Амина любит играть в больницу: надевает маску и ставит маме игрушечные уколы.

— Я не имею права сдаваться, — говорит Дарья. — Я верю, что она будет жить.

ВАЖНО

Связаться с Дарьей Кирий можно по телефону: 8-904-151-52-22.