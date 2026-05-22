Муж Инны Калашниковой пропал без вести в зоне СВО. Женщина с тремя детьми осталась без жилья после пожара. Фото: личный архив.

— Я поставила кастрюлю с едой на газовую плитку на веранде, а сама ненадолго зашла в дом. В один момент заметила, как через щели со стороны входной двери валит дым. Первая мысль была: «Где мои дети?»..

25-летняя жительница села Зырянск в Бурятии Инна Калашникова вряд ли забудет то воскресенье, 17 мая. Как женщина рассказала КП-Иркутск, она хотела накормить сыновей обедом. Их у Инны трое: 4 лет, 5 и 8 лет.

«НЕ СРАЗУ ЗАМЕТИЛА, ЧТО ОБГОРЕЛА»

— Старший сын вместе с младшим играли во дворе, поэтому я рванула за ними на улицу. Испугавшись, они уже бежали в сторону соседского участка. Я быстро завела их во двор и побежала обратно, ведь в одной из комнат спал средний сын. Следом за мной выбежал сосед с вёдрами воды.

Когда многодетная мать вошла внутрь, пламя уже распространялось по деревянной веранде и крыше. Пятилетний мальчик в тот день болел, мучился из-за температуры, поэтому крепко спал. Не проснулся, даже когда перепуганная мама схватила его на руки и рванула сквозь огонь.

Дом Инны после пожара. Фото: ГУ МЧС по Бурятии.

— Уже на улице я споткнулась и упала вместе с ним. Он сильно ударился, испугался и плакал, — вспоминает Инна. — Я даже не сразу заметила, что обгорела. Обожгла спину, руки и лоб. Копна волос, которая была ниже пояса, сгорела до плеч. Врачи скорой помощи предлагали забрать меня в больницу, но я отказалась — ведь детей не с кем оставить.

ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЁ ДО СЕНТЯБРЯ

Огонь уничтожил площадь в 60 квадратных метров. Пожар тушили восемь спасателей МЧС. Как и предполагалось, пламя начало распространяться от плитки.

— В МЧС мне сказали, что начал подтекать газ, из-за чего загорелась клеёнка на столе, — говорит Инна. — Затем загорелись литровые газовые баллоны, которые стояли рядом. Они не взорвались, но хлопок был.

Мать с тремя детьми осталась без крыши над головой после пожара в Бурятии

Жить в доме после пожара невозможно — внутри всё обгорело, окна разбиты. Однако шанс восстановить жильё есть. Для этого, по подсчётам сибирячки, необходимо около 700 тысяч рублей.

— Сейчас мы живём в доме соседки, которая уехала на заработки. Но в сентябре она вернётся, и нужно будет съезжать. Куда? Пока даже не представляю. Этот дом в Зырянске мы купили пять лет назад, вложили весь материнский капитал и кредитные деньги.

В начале года Инна столкнулась с другой бедой — её муж пропал без вести в зоне спецоперации. Вестей о нём нет с 8 января. Несколько месяцев обеспечивать сыновей приходилось исключительно за счёт детских пособий. Женщина, в прошлом ветврач, всё своё время уделяет мальчикам и хозяйству. У семьи две свиньи и курицы.

— К счастью, нас не оставили без помощи. После того как сюжет о нас показали на телеканале «Ариг Ус», незнакомые люди со всей Бурятии стали отправлять мне средства. Собрали 175 тысяч рублей, которые пойдут на покупку окон и кирпича. Удастся восстановить хотя бы сруб.

ВАЖНО

Если вы хотите связаться с Инной Калашниковой, обращайтесь по телефону: 8-908-599-71-13.

Также поддерживать связь можно через её родственника Ивана Шульгина по телефону: 8-951-630-21-53.

