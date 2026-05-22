Разбудил резкий запах и странный треск: отец спас жену и четверых детей от неминуемой гибели

Ночью 20 мая в селе Алехино Черемховского района едва не произошла страшная трагедия. В двухквартирном доме на улице Рабочей вспыхнул пожар. Внутри в тот момент спали шесть человек - родители и четверо детей.

Первой тревогу забила 15-летняя дочь. Девушка проснулась от резкого запаха дыма и странного треска. Мигом растолкала двух сестер и кинулась к родителям. Отец, едва открыв глаза, рванул в коридор. Но выйти через входную дверь было уже невозможно - веранда вовсю полыхала. Мужчина не стал терять ни секунды. Вернулся в спальню и выбил окно. Через этот проем одного за другим вытащил на улицу жену и трех дочек.

- Оставался старший, 19-летний сын. Его комната была в дальней части дома. Отец поднял парня громкими криками. Тот спросонья побежал к выходу и попал прямо в огонь - получил ожоги. К счастью, соседи не растерялись и сами отвезли его в больницу, не дожидаясь скорой, - рассказывают в МЧС региона.

Когда пожарные добрались до места, горело уже все - квартира, веранда, крыша и баня. Пламя разошлось на 89 квадратных метров. Спасатели уложились в 37 минут и отстояли три соседние постройки. Позже дознаватели МЧС выяснили причину - коротнула проводка.

