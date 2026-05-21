Пара из Бурятии заключила брак в военном госпитале. Фото: Полпредство Бурятии в Москве.

— Встану на протез и буду учиться ходить. Мне ведь ещё на своей свадьбе танцевать, — смеётся 25-летний Сергей Батомункуев.

В начале мая старший разведчик сменил камуфляж на пижаму, а окопы — на палату военного госпиталя. Во время выполнения задания на Сумском направлении сержанта атаковал «фипик» — высокоскоростной и манёвренный дрон. Парень лишился левой ноги, сломал правую руку, но держался ради той, что молилась за него за несколько тысяч километров от передовой. Чтобы не переживала, написал: «Ранение лёгкое, в Москве меня подлечат». Но сердце девушки чувствовало неладное — на следующий день она уже была в столице.

— Меня отказывались пускать к Сергею, ведь я не близкая родственница, не жена, — вспоминает Елена в беседе с корреспондентом КП-Иркутск. — Знакомые подсказали: единственный способ — пожениться. Прямо в госпитале.

УВИДЕЛ НА ВИДЕО И ВЛЮБИЛСЯ

Сергей и Елена знакомы почти четыре года. Он заметил её на видео, которое выложила в соцсети их общая подруга. Не мешкая, парень попросил номер телефона и написал первое сообщение. Сначала общались как друзья, но вскоре поняли, что хотят всегда быть вместе.

— На тот момент я служил по контракту в Уссурийске, часто был в командировках, — говорит Сергей. — Лена работала учителем русского языка и литературы в Улан-Удэ. Впервые увидеться удалось лишь спустя полгода.

— Узнав, кем он работает, я понимала, что будет непросто, но не испугалась, — добавила девушка.

Пара познакомилась через общих друзей. Сергей сделал первый шаг. Фото: личный архив.

Сергей — один из тех, кто попал в зону спецоперации с первых дней. Чтобы поймать связь и написать Лене, что уходит на задание, забирался на дерево. Просил не переживать, но разве это возможно?

— Предложение сделал сюрпризом в одном из отпусков. Так как мы всегда везде были вместе, приходилось врать, что поехал по делам, а сам рыскал по ювелирным в поисках помолвочного кольца. Пригласил Лену в ресторан. Там официант, встретив нас, передал ей заранее подготовленную записку с признаниями в любви. Следующую записку вручил наш друг, когда мы сели за стол, а в конце вечера — третья записка и предложение руки и сердца. Она ответила «да». Свадьбу запланировали на лето 2026-го, но планы нарушило ранение.

Год назад Сергей сделал Елене предложение. Фото: личный архив.

«Я НЕ МОГ СДЕРЖАТЬ СЛЁЗ»

Узнав о том, что расписаться можно, не выходя из госпиталя, пара начала собирать документы. Понадобились лишь сутки. 8 мая Елена получила уведомление о приёме заявления о регистрации брака и с его помощью наконец смогла попасть в палату к Сергею. Они не видели друг друга полгода.

— Я не плакал, когда мне оторвало ногу, я не плакал, когда меня везли в госпиталь, но, увидев её и то, как она плачет, не смог сдержать слёз.

Елена ухаживает за Сергеем в госпитале. Фото: личный архив.

Церемония состоялась позже запланированного — Сергею требовалась операция. В день росписи мужчина впервые смог сесть в кресло. В фойе сотрудники госпиталя поставили стол, за которым стояла регистратор. Женщина включила на телефоне праздничную музыку и произнесла положенную речь. В качестве гостей — брат Сергея, волонтёры из Забайкалья и специалисты Полномочного представительства Бурятии в Москве. Последние, по старой традиции, подарили молодым сервиз.

— Из-за гипса на руке кольцами обменяться не получилось. Решили сделать это во время большого торжества, после того как я поправлюсь. Бурятская свадьба маленькой не бывает, поэтому ждём 300–400 гостей. Одних родственников — 200 человек.

Супругов поздравили волонтеры, сотрудники госпиталя и Полпредства Бурятии в Москве. Фото: личный архив.

«С ПОТЕРЕЙ ОДНИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЯВЛЯЮТСЯ ДРУГИЕ»

Реабилитация займёт у бойца 6–8 месяцев. Затем — протезирование.

— Планов много, — говорит Сергей. — С потерей одних возможностей появляются другие. У меня множество предложений работы: приглашают на должность инструктора по управлению БПЛА. Знания надо передавать молодым.

После выписки пара хочет вернуться в Улан-Удэ — свой город они обожают. Мечтают о своей квартире и медовом месяце на море.

