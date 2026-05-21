Болезнь обнаружили почти случайно. Фото: Евдокия Маглаева.

Евдокии Маглаевой 30 лет, друзья зовут ее просто Дуся. Она медсестра, любимая жена и мама чудесной пятилетней дочки. Но в дом сибирячки пришла беда. У нее выявили онкологию.

Сейчас женщина проходит химиотерапию, и после первого же курса у нее начали выпадать волосы. Тогда братья и друзья решили поддержать ее самым трогательным способом - побрились наголо вместе с ней. Желающих набралось больше 15 человек. Каждый записал короткое видео, в котором сказал теплые слова. Получился целый ролик, его создал брат Евдокии.

Видео предоставила Евдокия Маглаева. Сибирячка проходит химиотерапию, и после первого же курса у нее начали выпадать волосы.

- Мы все рядом с тобой. Поскорее выздоравливай, - говорят парни в кадре.

- Спасибо всем за огромную поддержку. Вы лучшие. Столько светлых и добрых людей. Ребята не остались в стороне, они как всегда меня поддержали. Весь мой путь они рядом. Горжусь ими, - говорит сама Евдокия.

Евдокия медсестра, любимая жена и мама чудесной пятилетней дочки. Фото: Евдокия Маглаева.

Болезнь обнаружили почти случайно. Весной 2025 года сибирячка проходила диспансеризацию - анализы и УЗИ были чистыми, ничего не предвещало беды. Но в декабре сработала интуиция. Что-то внутри подсказало провериться еще раз.

- Муж, он у меня работает врачом, назначил УЗИ и маммографию. Обнаружили две опухоли. Позже пришла гистология. Оказалось, злокачественное новообразование, 1 стадия, - рассказывает КП-Иркутск Евдокия.

Болезнь обнаружили почти случайно. Фото: Евдокия Маглаева.

Операцию провели 25 марта 2026 года. На столе хирургов выяснилось то, что не показали предыдущие обследования: опухоль выросла до 5 сантиметров, в лимфатических узлах нашли метастазы. После повторной гистологии стадию изменили на третью. Впереди у Дуси химиотерапия и лучевая терапия.

Но главное - она не одна. Рядом муж, дочка и целая армия друзей, которые готовы поддержать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Махина проломила череп, из уха и головы хлестала кровь»: что стало с 6-летним мальчиком, на которого упали качели (подробнее)

«Я пока кровь не увижу - не остановлюсь»: новый поворот в деле об истязании 11-летней девочки в Иркутской области (подробнее)

«Закрыла счёт и уничтожила кредитку, но деньги всё равно украли»: как учитель из Иркутска за мгновение стала должницей (подробнее)