«Закрыла счёт и уничтожила кредитку, но деньги всё равно украли»: как учитель из Иркутска за мгновение стала должницей

Иркутянка неожиданно для себя узнала, что кто-то разблокировал ее кредитку и украл все деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Давайте оформим вам кредитную карту. Пользоваться ей необязательно, это стандартная процедура при получении дебетовой карты.

Согласившись на уговоры сотрудника банка, учитель из Иркутска Наталья (имя изменено — прим. ред.) не представляла, чем это обернётся. В присутствии специалиста она сразу же закрыла в мобильном приложении счёт на 56 тысяч рублей и разрезала пластик ножницами на кусочки — ведь не планировала залезать в долги. Однако это не помогло.

Два перевода и пустой счёт

— Был вечер, я укладывала детей спать, у меня их двое, — поделилась с КП-Иркутск 37-летняя сибирячка. — Взяв в руки телефон спустя пару часов, я взглянула на экран и впала в ступор. Мне пришли уведомления о двух переводах с моей кредитной карты: на 40 и 16 тысяч рублей. Получатель, судя по имени, какой-то мужчина, был мне не знаком. В голове не укладывалось: кто и как мог это сделать, да ещё и через мой личный кабинет. Первым делом я позвонила в банк. Там мне заблокировали карты и посоветовали обратиться в полицию с заявлением. В МВД возбудили уголовное дело.

Артем Адругов помог клиентке выиграть суд и аннулировать долги перед банком. Фото: личный архив.

Аннулировать долг Натальи в банке отказались: как гарантировать, что женщина не перевела деньги сама? Чтобы не терять времени, пострадавшая обратилась за помощью к юристу.

— К несчастью, подобные ситуации в моей практике встречаются нередко, — рассказывает адвокат с 20-летним стажем Артём Адругов. — Был случай, когда мошенники взяли на мужчину кредит на сумму больше миллиона и перевели все деньги на карты умерших людей.

Одна мелочь изменила исход дела

Наталья обратилась в суд, но банк занял жёсткую позицию: «Вход в приложение был осуществлён по отпечатку пальца клиента, СМС-коды введены верно — платите долг и огромные проценты!» Казалось бы, доводы железные. Иркутский районный суд встал на сторону ответчика и отказал сибирячке в иске.

— Большинство людей на этом этапе опускают руки, соглашаются с огромными долгами и портят себе кредитную историю, но мы пошли дальше — подали апелляцию, чтобы дело рассмотрели в Иркутском областном суде, — говорит адвокат. — Нами была проделана колоссальная аналитическая и юридическая работа, чтобы разбить аргументы банка.

Согласно выписке банка, в тот вечер, когда со счёта Натальи исчезли деньги, вход в приложение был выполнен по отпечатку пальца. Но в телефоне женщины такой функции попросту не было! В её смартфоне разблокировка экрана работала по распознаванию лица, а отпечаток пальца требуется только для более старых моделей. Значит, в личный кабинет Натальи вошли не с её телефона.

— Также мы доказали, что Наталья не была знакома с получателем перевода, раньше никогда ему деньги не отправляла, а значит, перевод кредитных средств незнакомцу в другой регион не имел для неё никакого финансового смысла. Кроме того, мы указали на бездействие банка: по закону служба безопасности обязана выявлять нетипичные для клиента операции и приостанавливать их на два дня. Перевод всех кредитных средств в один миг, да ещё и поздним вечером, — это явный признак мошенничества, но банк это «проспал».

Итог: суд на стороне «должника»

Судебная коллегия Иркутского областного суда полностью отменила решение первой инстанции и встала на сторону истца. Долг Натальи перед банком, а также все набежавшие проценты и комиссии были полностью аннулированы. Банк также обязали удалить всю негативную информацию о сибирячке из Национального бюро кредитных историй. Кредитная репутация женщины была полностью восстановлена.

— Мораль: если банк или суд первой инстанции говорят вам «вы сами виноваты» — это не финал. Шаблонные возражения банков можно и нужно ломать с помощью закона и логики, — заключает Артём Адругов.

