Поиски пропавшего подростка завершены в Иркутской области

- Помогите найти подростка! - ориентировки с такой надписью распространяли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсетях.

На фотографии – молодой человек. По информации из публикации, он пропал 13 мая 2026 года в Иркутской области. Последний раз его видели в черной кофте с капюшоном, штанах и синих тапках. С тех пор его местонахождение было неизвестно. Родные обратились в полицию, к поискам присоединились волонтеры.

- В дежурную часть с заявлением о розыске несовершеннолетнего обратилась его мать. Она рассказала, что ночью ее сын ушел из дома и не вернулся, - прокомментировали в пресс-службе МВД Приангарья.

Шесть долгих дней никто не знал, где находится 17-летний парень. Поиски не останавливались, и вера в то, что он найдется живым, теплилась в сердцах. Но затем в сети появилась новая ориентировка – черно-белая, предвещающая беду. Надежды не оправдались: подростка нашли, но его жизнь оборвалась.

Как стало известно КП-Иркутск, по предварительным данным, смерть подростка не носит криминальный характер.