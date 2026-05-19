Лия Широченко 11 лет работает фармацевтом и помогает людям, а теперь помощь нужна ей самой. Фото: личный архив героини публикации.

39-летняя Лия Широченко год живёт в режиме тревожного ожидания. Она работает фармацевтом в одной из аптек Читы. Всегда помогала людям, а теперь помощь нужна ей самой. У женщины — эмболия (отрыв тромба и его перенос с током крови в другие части организма, где он может закупорить кровеносный сосуд, — прим. ред.) и тромбоз артерий нижних конечностей. Сейчас Лия передвигается по квартире на носочках, а на улицу выходит только на костылях. Врачи предупреждают: есть риск ампутации.

КП-Иркутск выяснила, как можно помочь матери двоих детей сохранить полноценную жизнь.

«Шла на работу сквозь боль»

Всё началось в мае 2025 года. У Лии начали неметь пальцы на правой ноге.

— Я не придала этому значения. Подумала: мало ли что это может быть, — рассказывает женщина журналисту. — Но появилась боль, которая стала усиливаться. Я прошла МРТ, УЗИ вен — по результатам всё было хорошо. Врачи нашли небольшую грыжу в позвоночнике, но сказали, что она не может вызывать такого онемения.

К февралю 2026-го ситуация ухудшилась. После ходьбы пальцы на правой ноге Лии белели. Даже привычная дорога до работы стала испытанием. Однажды в аптеке женщина сняла обувь, колготки и увидела, что ступня белая «как стена».

— Я списывала всё на реакцию на мороз, но коллеги забили тревогу: «Лия, надо что-то делать!»

Тогда женщина записалась на УЗИ артерий. Врач, проводивший процедуру, был шокирован не меньше пациентки: «Девушка, вам срочно в больницу, у вас тромб».

— Сперва думали, что тромб в длину 4 сантиметра, — вспоминает Лия. — Но после компьютерной томографии сосудов оказалось, что 19,5!

Четыре операции — и снова тромб

Первая операция была проведена 3 февраля. Попытались сделать ангиопластику (малоинвазивная медицинская процедура, направленная на восстановление кровотока в суженных или закупоренных артериях, — прим. ред.). Тромб отодвинули ближе к стенке артерии, но ставить шунт в подколенную артерию отказались, объяснив это тем, что колено может перестать сгибаться. На третий день тромб в ноге пациентки вернулся к прежним размерам.

Повторную операцию назначили на 13 марта. По словам Лии, хирургическое вмешательство не помогло и во второй раз — результат вновь продержался три дня.

Сегодня женщину поддерживают родственники, подруги и знакомые. Фото: личный архив героини публикации.

— 20 марта — третья операция. На этот раз разрез сделали выше пятки и сбоку. Спустя 10 дней выписали, я уехала домой, но на ноге разошёлся шов. Рана не заживает до сих пор из-за того, что к ней не поступает достаточно крови.

В конце апреля хирурги взялись за четвёртую операцию, вновь изменив подход, но и это не помогло. Через несколько дней Лия снова заметила, как правая нога побелела.

— После этого доктор сказал: «Лия, помочь я тебе больше ничем не могу. Шунтирование в этой области делать рискованно, я боюсь тебе навредить. Могу лишь посоветовать обратиться к профессионалам из других регионов».

Полмиллиона за шанс сохранить ногу

Врач отправил документы пациентки коллегам из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске. На днях сотрудники должны дать ответ — возьмутся ли они за лечение Лии. Параллельно женщина обзванивала московские клиники.

— В одной из них назвали сумму — от 500 тысяч рублей за операцию. Конечно, таких денег у меня сейчас нет. Уже не первый месяц я нахожусь на больничном. Вместе с этим нужно оплачивать съёмную квартиру, покупать лекарства. Материально поддерживают родственники, друзья и знакомые.

Лия воспитывает 16-летнюю дочь. Подросток учится в школе, готовится к экзаменам. 21-летний сын в июне уходит в армию. Ухаживать за женщиной некому: по дому Лия передвигается на носочках. Пройти может не больше 15 метров — дальше начинается невыносимая боль. На улицу выходит только на костылях.

— Врачи предупредили: если вовремя не сделать шунтирование, есть риск ампутации.

Лия пережила несколько операций, но они не принесли должного результата. Фото: личный архив героини публикации.

К слову, точная причина тромбоза пока не установлена, но сама Лия предполагает, что диагноз — это последствие перенесённого в 2020 году ковида. Женщина тяжело болела: поражение лёгких достигало 35%, температура долго оставалась повышенной, а ноги тогда будто «горели».

Сегодня Лия не теряет надежды: есть шанс получить квоту на операцию в Москве через Минздрав Забайкальского края, а также получить положительный ответ от экспертов из Хабаровска. Друзья и земляки открыли для фармацевта сбор помощи.

ВАЖНО

Связаться с Лией Широченко можно по телефону: +7 996 892 74 21

