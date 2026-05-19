«Оступился и упал в воду»: поиски 10-летнего мальчика, которого унесло течением в реке Иркут, продолжаются

В Иркутске уже неделю не прекращают искать десятилетнего школьника, которого унесло течением в реке Иркут. Как ранее сообщала КП-Иркутск, ребенок пропал днем 12 мая. Двое мальчишек отправились к воде в районе остановки СНТ «Сосна». Старший решил сделать фото на телефон, подошел ближе к берегу, оступился и упал в воду. Сильное течение мгновенно его унесло. Второй мальчик выбрался.

С тех пор поиски не прекращаются. Сейчас в них участвуют больше ста человек и несколько отрядов: «Азимут 0°», «111.62», «БайкалРегионСпас».

- Задействованы лодки, коптеры с тепловизорами, эхолот и специальное снаряжение для прочесывания дна. Мальчика пока не нашли, но поиски продолжаются ежедневно, - пишут волонтеры.

Прокуратура Ленинского района проводит проверку и выясняет, как дети оказались в опасной зоне без взрослых. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, родителей и свидетелей уже допросили.

