Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка.

Почти два месяца родные, следователи и сотни добровольцев из Иркутска жили одной надеждой - найти 16-летнего подростка живым. Он исчез утром 20 марта при странных, пугающих обстоятельствах. 18 мая стало известно, что парень погиб. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Никто не заметил никаких странностей»

Семья живет в Иркутском районе, но у детей была комната в иркутском общежитии - так удобнее добираться до учебы. Утром 20 марта мама, как обычно, привезла сына с младшей дочерью. Около 7:30 камеры зафиксировали парня у дома №81 по улице Железнодорожной.

Подросток учился в лицее, занимался армрестлингом, играл на гитаре. На учете в полиции не состоял, в конфликтах не участвовал. По словам родных, никаких ссор или странностей в поведении накануне не было.

Поиски сразу осложнило одно обстоятельство. Он ушел без телефона, без документов, без банковской карты и налички. Связаться с ним было невозможно. По плану днем у него были занятия, а после - тренировка в Свердловском районе. Ни там, ни там он не появился.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» - это стандартная процедура для таких случаев. Она дает больше возможностей для розыска. На контроль расследование взял лично глава СК России Александр Бастрыкин. Прокуратура также подключилась к проверкам.

«Прошу тебя, вернись домой»

Мама написала трогательное обращение. Опубликовала его в сети, прикрепив совместное с сыном фото.

- Я прошу тебя, вернись домой. Прости, пожалуйста, видимо, я чем-то невольно тебя задела, но даже не поняла не почувствовала, что у тебя из-за чего-то болит душа. Прости, мой дорогой, очень жду тебя домой. Если вдруг ты переживаешь, что тебя будут как-то ругать, винить, то это не так. Возвращайся, мой хороший. Можешь также позвонить по номеру 112 и сказать, что это ты, и мы к тебе сразу приедем.

Пост разошелся по Сети, но ответа не последовало. Звонки от неравнодушных поступали постоянно. Люди замечали похожих подростков на остановках, у магазинов, на вокзалах. Отрабатывали каждый сигнал, даже подключали транспортную полицию - ни один не подтвердился.

- Ориентировки клеили везде, куда указывали свидетели, - рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».

Страшная находка

В первые дни в городе расклеивали до тысячи листовок в сутки. Водителей просили предоставить записи с регистраторов за 20 марта в районе улиц Грибоедова, Звездинской, Шмидта и 4-й Железнодорожной. Следователи изъяли видео с сотни камер.

Полиция, МЧС и добровольцы прочесали рощу «Звездочка», Кайский лес, лесопарки, Глазковское кладбище, маршрут от общежития до лицея. Проверяли овраги, заброшенные здания, пустыри. Допросили около 100 человек, провели четыре экспертизы и несколько проверок на полиграфе.

- 16 мая во время поисков в Боханском районе у деревни Кулаково в реке Ангаре нашли тело пропавшего. Криминала в смерти нет. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства гибели. Расследование продолжается, - рассказали в региональном СК.

