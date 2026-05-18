«После каждого приема пищи мучилась от боли»: иркутские хирурги впервые в стране спасли 12-летнюю девочку с редким диагнозом

В Иркутске впервые в России спасли ребенка с редким синдромом Данбара. Фото: ИГОДКБ.

Иркутская областная детская больница совершила прорыв в хирургии. Здесь впервые в стране выполнили роботическую операцию 12-летней девочке с синдромом Данбара. Это редкое заболевание, при котором связка диафрагмы пережимает артерию, и кровь перестает нормально поступать к желудку, печени и другим органам. Ребенок мучается от боли после еды, тошноты и худеет, потому что начинает бояться пищи.

- Это историческое событие для российской роботической хирургии. Синдром Данбара - редкая патология, а оперировать детей в таком возрасте с помощью робота ранее не удавалось никому в стране. В мировой медицине описаны аналогичные операции для подростков в возрасте 17 лет. В областной детской больнице сделан еще один шаг в будущее детской роботической хирургии в России. Ради таких моментов мы и внедряем технологии, - сказал главврач Юрий Козлов.

Операцию провели за консолью роботической системы, которая дает многократное увеличение и высокую точность инструментов. Благодаря малоинвазивному доступу девочку быстро перевели из реанимации в обычную палату. Ожидается, что после начала приема пищи у нее исчезнут тошнота и боли, она перестанет бояться еды и начнет набирать вес. Через несколько дней ее выпишут домой.

