Документальный фильм «Рожденные в СССР» - это истории 20 девочек и мальчиков, появившихся на свет в 1983 году. Фото: личный архив героев публикации

Документальный фильм «Рожденные в СССР» - это истории 20 девочек и мальчиков, появившихся на свет в 1983 году. Все они из разных регионов СССР: Москва, Ленинград, Грузия, Киргизия, Сибирь, Центральная Россия...

В первой серии, которая вышла на экраны в 1991 году, зрители увидели первоклассников: они смеялись, танцевали, мечтали о будущей жизни и рассуждали о добре, мире и государстве. Потом съемки проводили каждые семь лет: в 1998, 2005 и 2012 годах, героям было 14, 21 и 28 лет. Распад Советского Союза, лихие девяностые, новое тысячелетие...

Серию про 35-летних закончили снимать в 2021 году, но премьера состоялась лишь в апреле этого года. И сейчас героям уже 42! Как изменилась их жизнь в последние годы, уже после съемок, выяснила журналист «Комсомолки».

Дима из Москвы стал машинистом метро

- Полечу на Луну в скафандре! - заявлял в первой серии «Рожденных в СССР» Дима Овчинников и рассуждал о тайнах Вселенной. В фильме про 14-летних мы узнали, что мечта о космосе позабыта, парень увлекся рэпом.

Дмитрий отслужил в Воздушно-десантных войсках, учился на менеджера, работал охранником. Потом жил в Германии, женился на немке, у пары родился сын. А через несколько лет он вернулся в Москву и стал машинистом метро. Сыграл свадьбу второй раз, на свет появился младший сын.

- Выпуск про 35-летних для меня особенно ценный, потому что на съемки в Москву приезжал старший сын из Германии. С тех пор - сначала из-за коронавируса, а потом из-за сложной ситуации в мире - мы вживую не виделись. Все общение и звонки - в соцсетях, - рассказывает Дмитрий.

Дмитрий все так же работает машинистом, увлекается спортом: самбо, бокс. Фото: личный архив героев публикации

Второй брак тоже не сложился. Младший сын проводит с папой выходные, ходил с ним и на презентацию премьеры. А сам Дмитрий вновь мечтает о создании семьи.

- С девушкой мы вместе полтора года. Хочу сделать предложение.

Дмитрий все так же работает машинистом, увлекается спортом: самбо, бокс. В 35 лет он даже участвовал в чемпионате Москвы по боевому самбо. Кстати, фильм «Рожденные в СССР» открыл ему путь в кино. Он снимался в эпизодических ролях в телесериалах «Детективы» и «След».

Таня из Ленинграда вернулась в балет

Подружки Таня и Ира из Ленинграда танцевали модную ламбаду и мечтали стать балеринами. В первой серии они прошли отбор в детскую балетную школу. Не сложилось.

- На занятия нужно время, финансы. У родителей не было таких возможностей. Но теперь-то я взрослая! Сама себя вожу на тренировки, - смеется Татьяна Темнова. - В 42 года снова хожу в балетную студию. А еще увлекаюсь фигурным катанием, теннисом, танцами, велоспортом.

В 1991-м маленькая Таня рассуждала: «Взрослая жизнь - это сплошная работа да кастрюли со сковородками!». Теперь у Татьяны – любимый муж и дочь-подросток. Живет все так же в Санкт-Петербурге. В серии про 28-летних ее показывали начальником кадрового отдела в небольшой компании и любительницей гонок.

Теперь у Татьяны – любимый муж и дочь-подросток. Фото: личный архив героев публикации

- Обожаю все, что связано с машинами. Поэтому сейчас я нашла себя в бизнесе, связанном с арендой автомобилей. Помогаю заключать договоры, веду документацию. Дочь снимается со мной в «Рожденных в СССР».

Ира, ее подруга детства, последний раз появилась в серии про 14-летних. А потом отказалась от участия в проекте, и их пути с Таней разошлись.

Саша из Ярославской области стал водителем

А вот у мальчика из деревни Диево-Городище Ярославской области детская мечта сбылась.

- Хочу стать шофером, - еле слышно шептал Саша в кадре.

Теперь хохочет: «Напророчил!». Александр Новиков всю жизнь за рулем. С 14 лет водил технику в колхозе, затем, окончив техникум и отслужив в армии, работал водителем-экспедитором. А вскоре после съемок новой серии «Рожденных в СССР» у него состоялось звездное знакомство.

- Я стал водителем российского актера, сценариста, каскадера, «русского Ван Дамма» Романа Курцына. Считаю, это круто! Даже снялся с ним в эпизодической роли доктора в боевике «Лихо».

Но главным достижением в жизни Александр считает семью. У них с супругой Людмилой двое детей. Фото: личный архив героев публикации

Но главным достижением в жизни Александр считает семью. У них с супругой Людмилой двое детей.

- Сыну исполнилось 18 лет. Учится в ярославском вузе на фармацевта. Дочь в седьмом классе, увлекается спортом. С другими героями сериала мы часто общаемся, переписываемся в соцсетях. С Димой Овчинниковым из Москвы, например, даже ездим друг к другу в гости.

Дом Кати из Вильнюса поклонник вычислил по телебашне в кадре

- У меня нет друзей. У меня сопланетники и сопланетницы, - серьезно рассуждала на камеру Катя из Вильнюса. В кадре девочка сидела за партой. Но вскоре после съемок ее перевели на домашнее обучение. Школу окончила экстерном в 14 лет.

Катя с детства была билингвом: мама общалась с ней на английском, поэтому язык впитывала наравне с русским. В университете получила специальность «английская филология». С 2013 по 2022 год (в том числе на момент съемок новой серии) она работала переводчиком в участковом суде Вильнюса. К графику с 8 до 17 часов добавлялась ненормированная нагрузка в переводческом бюро.

Катя с детства была билингвом: мама общалась с ней на английском, поэтому язык впитывала наравне с русским. Фото: личный архив героев публикации

- Порой было сложно. Жили с мужчиной в однокомнатной квартире. От зарплаты до зарплаты, почти впроголодь. Я на сумасшедшей скорости за 1 - 2 ночи делала огромные переводы. Позже он вступил в секту, и мы спустя семь лет отношений разошлись.

Сейчас она посвящает себя заботе о больной подруге.

- Переехала к ней в начале прошлого года, чтобы ухаживать, и сама полностью изменила образ жизни. Перестала перенапрягаться, начала жить спокойно, размеренно, вдумчиво, занялась медитацией.

Кстати, благодаря сериалу «Рожденные в СССР» у Екатерины появились новые отношения.

- Павел жил в Ярославле. Увидел меня на экране и приехал в Вильнюс. Нашел мой дом по кадрам из фильма и по расположению телебашни и появился на пороге с огромным букетом бордовых роз! Сейчас он живет в Южной Корее, мы поддерживаем связь по переписке. В будущем хочу приехать к нему, а возможно, там и остаться.

Рита в новой серии не появится

В первой серии девочка с хохотом рассекает на коньках лед Байкала.

Судьба Риты из Листвянки (Иркутская область) оказалась трагичной. В 14 лет она снималась в больнице. Говорили, что пыталась свести счеты с жизнью. В 21 год родила дочь Соню. Отец ребенка ушел из семьи, а Рита, оставив малышку родителям, уехала из Листвянки в Иркутск. Жила здесь с другим мужчиной. Позже его зарезали в драке, о пережитой трагедии она рассказала в выпуске про 28-летних. Мечтала построить новую жизнь. Не успела. В 2016 году Рита умерла от пневмонии. Соню воспитывала бабушка.

Судьба Риты из Листвянки (Иркутская область) оказалась трагичной. Фото: личный архив героев публикации

- Внучке 21 год. В школе хорошо училась, получала стипендию мэра. Сейчас - на первом курсе педагогического университета, - рассказывает мама Риты Лариса Селезнева. - Маму Соня, конечно же, помнит, но сериал мы пересматриваем редко: слишком тяжело. Режиссер Сергей Мирошниченко приезжал к нам в Листвянку, ходил на могилу к Рите. Много разговаривал с Соней. Верим, что ее жизнь сложится счастливо.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нашелся ли Андрей Юдин?

- В твоей жизни есть люди, которых ты любишь?

- Да, свою семью, - с улыбкой говорит мальчик.

- У тебя есть семья?

- Да, - на глазах выступают слезы.

- Кто у тебя есть?

- Бабушка, брат, - опускает глаза. - Папа с мамой умерли.

В первой серии Андрей Юдин из Иркутска растрогал зрителей. Пенсии бабушки было недостаточно, чтобы воспитывать внука, мальчика от-дали в детский дом. Фильм изменил жизнь Андрюши. Серию показали в США, и американская семья забрала ребенка. Но вскоре приемные родители отказались от него.

- Все, что надо было делать, я делал. Все эти маленькие правила, которые надо было соблюдать. Я как бы все время виноват, - с горечью говорил в 14 лет Андрей.

Его снова усыновили. А в 21 год он снимал жилье в мигрантском гетто во Флориде, мечтал о бизнесе, хотел помогать ребятам из детских домов.

- Знаю людей, которые богатели на усыновлении детей в России. Делали состояния, - говорил он. В этой фразе – обида за то, что его когда-то увезли на чужбину.

- Планирую в будущем жить в России. Думаю, и похоронят меня на родине.

В 28 лет Андрей снова поселился с приемными родителями во Флориде. Но от съемок отказался. Причины объяснить не смог: «Некоторые мне самому не совсем понятны».

А затем Андрей исчез. Съемочная группа искала его в соцсетях и через прежние контакты. Появится ли Андрей в части про 35-летних? Создатели фильма просят не раскрывать интригу до того, как ленту смогут увидеть зрители.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей МИРОШНИЧЕНКО, режиссер проекта:

Главное – жить

- «Рожденные в СССР» - документальный фильм про судьбы людей, поколений и даже разных стран, где сегодня живут наши герои. Идея фильма принадлежала Майклу Аптеду, он снимал подобный сериал в Великобритании. Его проект завершился, когда героям исполнилось по 63 года.

В семь лет я спрашивал Риту из Листвянки: «Что в жизни самое важное?». Она отвечала просто и ясно: «Главное - жить». И это одна из ключевых идей проекта. Политика, внешние события влияют на каждого, но в конечном итоге человек сам несет ответственность за свою жизнь. Пока мы живы, мы можем изменить свою судьбу и общество.

Мы показываем героев на середине пути. Им 35 лет, они в самом расцвете сил. Анализируют собственную жизнь, рассуждают о происходящем в стране и мире. У каждого - свой собственный взгляд. Они - наши соавторы. Кстати, почти все, кто сейчас живет за границей, прекрасно говорят по-русски, даже если в повседневной жизни им это не требуется. Русский язык нас объединяет.

Съемки серии окончились в 2021 году. Было собрано огромное количество материала. Много времени занял монтаж, вмешался ковид, были и другие причины, задержавшие выход на экраны. Про 42-летних начнем снимать в этом году, а выпустить планируем через пару лет. Документальный фильм будет длиться, пока героям не стукнет 70.

СПРАВКА «КП»

Где посмотреть

Первую и вторую серии (7 лет и 14 лет) Россия снимала совместно с Великобританией. Там эти серии показывали по телевидению. У нас фильм «Семилетние» показали лишь один раз, да и то в три часа ночи. «14-летних» не показывали вообще. «21-летних» и «28-летних»- на каналах «Россия» и «Культура».

Премьера фильма «35-летние» прошла в этом году 17 апреля на Московском международном кинофестивале. Планируется, что все серии фильма будут выложены в одном из онлайн-кинотеатров. Между тем в интернете все эти серии очень популярны. Фильм разлетелся на отдельные сюжеты. Особенно много их в группах про историю страны.