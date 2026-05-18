«Не видел его 35 лет, а нашел за 2,5 часа»: сибиряк разыскал армейского друга с помощью одного видео в Бурятии

В эпоху, когда интернет и социальные сети стирают границы, даже самые давние связи могут быть восстановлены. Фото: предоставлено Туяной Забановой

В эпоху, когда интернет и социальные сети стирают границы, даже самые давние связи могут быть восстановлены. Одна из таких трогательных историй недавно произошла в Забайкальском крае, где Туяна Забанова, администратор туристического комплекса, помогла своему коллеге Бато найти армейского товарища, с которым он не виделся 35 (!) лет.

Подробности – в материале КП-Иркутск.

Потерял адрес армейского товарища

Все началось с обычного разговора за обедом. 26-летняя Туяна, родом из Бурятии, недавно переехала из Москвы и устроилась администратором в туристический парк в Хилокском районе Забайкалья. Здесь же, в качестве летнего инструктора, работает 58-летний Бато Базаров.

- Я живу в Улан-Удэ. В ноябре 1985 года, когда мне было 18 лет, меня призвали на срочную службу в армию, - вспоминает Бато. - По распределению я попал в Уссурийск. Спустя полгода в нашу часть приехал Владимир, он только окончил учебку. И мы попали в одну роту.

Молодые люди были одного возраста и быстро сдружились, часто помогали друг другу. К тому же Владимир был земляком Бато, также из Улан-Удэ. Однако срок службы у Бато окончился на полгода раньше, чем у Владимира. Парни обменялись адресами, пообещав писать друг другу.

После дембеля Бато женился, у него родились две дочери.

- Адрес Владимира со временем потерялся. И я утратил с ним связь, - рассказывает Бато. – Однажды, спустя два года после армии, мы случайно пересеклись с ним в трамвае. Я ехал по своим делам, как вдруг смотрю – похожий парень. Подошел и спрашиваю: «Володя, ты, что ли?» Он обернулся – точно он! Обмолвились буквально парой фраз. Но обменяться контактами не успели, ему надо было выходить на следующей остановке.

Позже Бато пытался найти армейского друга самостоятельно, искал и по соцсетям, но безуспешно. Единственной зацепкой оставалась информация, которой он владел: Владимир до армии учился на повара и собирался работать по специальности. Но этого было слишком мало, чтобы найти человека. В итоге пути мужчин разошлись на долгие 35 лет. Именно тогда, в разговоре с Туяной, Бато с сожалением признался, что хотел бы узнать, как сложилась судьба его армейского товарища.

Нашла телефон за 2,5 часа

Туяна, вдохновленная историей коллеги, предложила записать видео для соцсетей:

- Я подумала: а почему нет? Республика у нас небольшая, шанс, что кто-то знает Владимира - довольно высокий. К тому же когда-то я уже помогала маме найти ее одноклассников через соцсети.

Когда Бато дозвонился до Владимира, эмоции переполняли его. Фото: предоставлено Туяной Забановой

Бато согласился. Коллеги записали видеообращение, упомянули имя и фамилию Бато, номер воинской части, а также ту самую деталь про желание работать поваром, и выложили его в интернет. На страницу Туяны в соцсетях подписано более 5,5 тысяч человек.

Ролик сразу же получил множество откликов. А всего через 2,5 часа у Туяны был необходимый номер телефона.

- Мой видеоролик посмотрел парень, с которым мы не знакомы. Оказалось, что когда-то он работал в одном из ресторанов Улан-Удэ. Имя и фамилия Владимира показались ему знакомыми. Он предложил мне написать нашей общей знакомой, которая до сих пор работает в этом заведении. Я так и поступила. И она передала мне телефон Владимира, - рассказывает Туяна.

Ждут встречи

Сибирячка передала контакты Бато. Мужчина был несказанно удивлен, что найти армейского друга удалось за такой короткий срок.

Когда Бато дозвонился до Владимира, эмоции переполняли его.

- Я волновался, конечно, столько лет не виделись, - признается он. - Первым делом я спросил его про службу, чтобы убедиться, что это действительно тот самый Владимир. Я уточнил: «Где служил?» Он ответил правильно: «В Уссурийске». Я уточнил: «Третий батальон, девятая рота?» Он: «Да». Тогда я понял - это он!

За те 10 минут, что им удалось поговорить до того, как Бато срочно вызвали по работе, армейский товарищ успел рассказать о своей нынешней жизни. Оказалось, что у него тоже двое детей, а сам он уже работает не в ресторане, а занимает офисную должность. Мужчины договорились встретиться в ближайшее время.

- Я сообщил, что приеду летом в Улан-Удэ, и мы обязательно увидимся! Теперь, когда у меня есть его номер, мы уже точно не потеряемся. Надеюсь, что с помощью Владимира мне удастся найти еще кого-то из наших армейских товарищей. Это же целая история!

Мужчина не скрывает своей благодарности.

- Я очень благодарен Туяне. Она не просто помогла, а по-настоящему вдохновила меня на этот поиск, за что я ей безмерно признателен. И, конечно, спасибо всем ее подписчикам, которые откликнулись и приняли участие в этой истории!