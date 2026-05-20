«Я пока кровь не увижу - не остановлюсь»: новый поворот в деле об истязании 11-летней девочки в Иркутской области

Четверо подростков жестоко избили 11-летнюю школьницу прямо у нее дома в поселке Магистральный.

- Пожалуйста, не убивайте, я хочу жить! - умоляет девочка.

- Я пока не увижу ее кровь, не дам ей встать на колени!

Эти кадры, снятые на камеру, облетели соцсети в конце марта. Четверо подростков жестоко избили 11-летнюю школьницу прямо у нее дома в поселке Магистральный. Позже подробности обсуждали в программе «Мужское / Женское» (16+) на федеральном канале. Спустя два месяца в деле появился новый поворот. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Открывай, иначе сломаем замок!»

Все случилось 23 марта 2026. 11-летняя Катя* была дома одна. Около трех часов дня в дверь застучали, закричали: «Открывай, иначе сломаем замок!». Девочка испугалась и открыла. В квартиру ввалилась толпа - четверо подростков от 12 до 17 лет.

По словам пострадавшей, с порога ее с силой толкнули, она ударилась головой о тумбу. Телефон якобы сразу отобрали, чтобы не позвонила никому. Дальше началось то, что потом сама пострадавшая с трудом пересказывала в эфире:

- На меня одна девочка села. Вторая держала за одну руку, а мальчик - за другую, приставив к ней нож. Сказал: «Если пикнешь - порежу!». Начали хлестать руками, потом кулаками. Девочка сказала: «Я пока кровь не увижу - не остановлюсь». У меня пошла кровь из носа, но ее это не смутило. Потом меня оплевали и ушли, - рассказывала в эфире Катя.

Мать жертвы в тот день была на работе. О случившемся она узнала от мужа соседки, который позвонил и сообщил, что девочку избили. Женщина примчалась домой и застала дочь в жутком состоянии.

- Были такие удары, что лицо выглядело как мячик - все заплывшее. Повезли в больницу, нас госпитализировали, - рассказала она в программе.

На связь со съемочной группой вышла и мать 17-летней зачинщицы. Женщина перебирала детские фотографии дочери и пыталась объяснить, как такое вообще могло произойти.

- Она никогда ни с кем не дралась. Мы воспитывали ее так, чтобы она сразу кулаками не махала: если кто-то обидит - сначала поговори, - сказала она.

При этом мать призналась, что дочь якобы нанесла потерпевшей не меньше 30 ударов. Почему старшая девочка оказалась в компании подростков младше себя? По словам матери, в школе над ней издевались сверстники, и она стала общаться с теми, кто помладше.

Сама фигурантка, которой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, выступила в том же эфире.

- Ранее с этими ребятами у меня были хорошие отношения. Мы гуляли, общались. Знакома я с ними около двух лет. К Кате мы пошли, потому что мне начали говорить, что она распускает про меня слухи и говорит плохое. Я хотела с ней поговорить, объяснить, что так нельзя. Я не хотела ее бить. Я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь. Но я не согласна отвечать за всех, - заявила девушка.

В конце эфира ведущие задали ей прямой вопрос:

- Вы так жаждали увидеть кровь потерпевшей. Вы ее увидели? Успокоились?

- Да, я успокоилась, - ответила обвиняемая.

Что ждет нападавших

- Расследование завершено. 17-летней девушке предъявлены обвинения по трем статьям: незаконное проникновение в жилище, истязание и грабеж - после избиения подростки забрали у Кати личные вещи, - рассказывают в прокуратуре и СК региона.

Напомним, трое остальных участников нападения не достигли возраста уголовной ответственности, но безнаказанными не остались. Суд по ходатайству полиции и при участии прокуратуры поместил их в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Помимо уголовного дела, прокуратура направила в Казачинско-Ленский районный суд иск о взыскании компенсации морального вреда.

* имя изменено - Ред.

