Капитан без прав, а собственник без лицензии: кто ответит за гибель пяти туристов на Байкале

19 мая катер с туристами перевернулся на Байкале в Бурятии. Фото: ГУ МЧС по Бурятии/Прокуратура Бурятии.

19 мая 2026 года в Прибайкальском районе Бурятии перевернулось судно с туристами. Пять человек погибли в ледяной воде Байкала. Спустя два дня стало известно, что суд избрал меру пресечения судоводителю и владельцу аэролодки. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Прогулка не входила в программу»

Группа туристов из Москвы и Подмосковья заканчивала путешествие. Прогулка на катере не входила в обязательную программу тура, но должна была стать красивым финалом. В районе скалы Черепаха, у села Турка, аэролодка «Север Фантом-850» с 17 пассажирами на борту внезапно перевернулась.

До берега было всего 30 метров. Выбраться из ледяной воды смогли 12 человек, включая 14-летнего подростка. Пятерых спасти не удалось. Пострадавшие отделались минимальными травмами, лишь одной женщине с раной голени потребовалась перевязка. Госпитализация никому не понадобилась.

Кто ответит за гибель людей

- Следователи завели уголовное дело по двум статьям: нарушение правил эксплуатации водного транспорта и оказание небезопасных услуг. Судоводителем оказался 41-летний местный житель без соответствующих прав. Собственник судна не поставил его на учет и не включил в лицензию для перевозки пассажиров. Оба признали вину. Капитана отправили под домашний арест до 19 июля, владельца заключили под стражу на тот же срок, - рассказали новые подробности в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Версии случившегося

Пока наиболее вероятной версией трагедии называют перегруз. Опытный судовладелец, много лет водящая туристов по Байкалу, объяснила, что максимальная вместимость катера «Север» - 10-12 человек, а на борту находились 17.

- Перегруз почти вдвое. Такие суда рассчитаны на реки, а не на Байкал, который по категории относится к морю. Максимальная высота волны для «Хивуса» - 1,2 метра, а на озере даже при ясной погоде возможны резкие порывы ветра. Выбраться из перевернувшегося судна крайне трудно, особенно без спасательных жилетов и находясь внутри кубрика, - прокомментировала Наталья в разговоре с КП-Иркутск.

Погода в момент ЧП, по данным МЧС, была ясной, ветер слабый, глубина - 4-5 метров. В соцсетях обсуждают и версию ошибки капитана, который якобы перепутал педали и резко дал газ. Официального подтверждения она не получила. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии, а Бурятская транспортная прокуратура взяла ход расследования на контроль.

