Две маленькие медведицы пополнили «медвежий детский сад» в Сибирском зоопарке. Фото: Охотнадзор Иркутской области.

Две маленькие медведицы пополнили «медвежий детский сад» в Сибирском зоопарке под Иркутском. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Охотнадзоре, сестрички из Усть-Кутского района остались без мамы - их заметили местные жители, когда малышки бродили совсем одни.

Видео: Охотнадзор Иркутской области. В Сибирский зоопарк из Усть-Кутского района привезли двух медвежат.

- На сигнал оперативно выехал госохотинспектор и действительно обнаружил медвежат. Ветеринарный осмотр показал, что серьезных травм у девочек нет. Им просто нужны покой, хорошее питание и забота специалистов, - рассказывают в Охотнадзоре.

Выпускать таких крох в дикую природу пока нельзя - без материнской защиты и обучения они погибнут. Пока медведицы будут жить в безопасности в поселке Никола. Кстати, это уже не первые «потеряшки» из тех краев, недавно КП-Иркутск рассказывали о медвежонке, которого нашли во дворе частного дома в Усть-Куте. Подробности читайте здесь.