Осиротевший медвежонок из Усть-Кута поселился в Сибирском зоопарке. Фото: Сибирский зоопарк.

Житель Усть-Кута утром 11 мая вышел во двор и обнаружил за забором незваного гостя - маленького медвежонка. Малыш был совершенно один: голодный и перепуганный. Сибиряк не растерялся, предложил косолапому рыбу и молоко, и тот с радостью принял угощение.

Видео: Сибирский зоопарк.

Мужчина опасался, что из леса может выйти медведица, но этого так и не случилось. Тогда он сразу обратился в профильные органы. Охотнадзор Иркутской области взял ситуацию на особый контроль. Оставлять зверя в лесу было нельзя, самостоятельно он бы не выжил.

Инспекторы начали искать новый дом для найденыша и вышли на Сибирский зоопарк в поселке Никола. Чтобы доставить малыша в безопасное место, пришлось преодолеть больше тысячи километров.

Видео: Сибирский зоопарк.

- Именно туда часто привозят животных, которые по разным причинам не могут вернуться в дикую природу. Специалисты проведут полный осмотр и назначат режим кормления. Малыша ждут забота, ветеринарный уход и тепло. Сейчас он ослаблен и напуган, но в надежных руках профессионалов быстро окрепнет, - рассказали в Охотнадзоре.

В зоопарке к приезду нового жильца подготовились заранее: обустроили удобный вольер и даже нашли для него игрушку. 15 мая косолапого уже встретили сотрудники. Он успел наесться каши, но, судя по видео, к людям пока относится с осторожностью.

Ранее КП-Иркутск рассказывала историю медвежонка Ежика, которого нашли на Кругобайкальской железной дороге. Оказалось, браконьеры убили его маму. Самого косолапого использовали как «живую игрушку»: вырвали зубы, жестоко мучили. Но теперь все ужасы позади, косолапый попал в заботливые руки. Читайте подробности.

