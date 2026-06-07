Отрывались под «Фантазера» и «Малинки» Фото: администрация Иркутска

После сказочно-лиричного выступления группы «Братья Грим» на Дне города иркутяне с нетерпением ждали выхода «Дискотеки Аварии». Подустали стоять возле сцены, захотелось размяться, поплясать! Концерт начался примерно на полчаса позже, чем планировалось, так что зрители уже были в нетерпении. Музыканты, как заметила корреспондент КП-Иркутск, появились на сцене эффектно.

Солист Алексей Серов - в штанах тигриной окраски, спортивной футболке и в черных очках.

- Икона стиля, - одобрили зрители.

Выступление "Дискотеки Аварии" в Иркутске

«Все в зале, двигайтесь с нами», запела группа, и иркутян не пришлось уговаривать: дискотека началась!

Отрывались под «Фантазера» и «Малинки», прозвучала даже «Пей пиво», а на песне «Модный танец арам зам зам» запели сами! Алексей спустился к слушателям, приставил микрофон и сначала мужчина, а затем девушка исполнили припев. Но разогрелась не только публика, но и сам солист. На радостях обнял одну из зрительниц, а кое-кого даже поцеловал!

Александра Серова встретили на концерте в Иркутске

- Энергия бешеная! – восторгались артистом, а он не уставал прыгать на сцене и танцевать, заряжая публику.

- Жарко вам? Жарко?! Сейчас станет холодно. «Новогодняя»! - объявил Алексей и зрители буквально сошли с ума от восторга.

"Дискотека Авария" на дне города в Иркутске

Вызвали в начале июня Дедушку Мороза - солист нарядился в костюм волшебника и бросал в толпу подарки из мешка. Пели так громко, будто новогодняя ночь наступила! Мини-фейерверки на сцене задали праздничного настроения – большого салюта в этом году не было, зато дискотека удалась!

Ну а в конце солист, выложившись и так на 200%, задал жару на прощание. Снял футболку, потанцевал с голым торсом, разбил гитару!

Разогрелась не только публика, но и сам солист Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

- Со мной все нормально! - на всякий случай уточнил артист, окончательно приведя зрителей в экстаз.

Выступление длилось час и завершилось песней «Свет далеких планет». Иркутяне не хотели отпускать артиста:

- Шикарный концерт, хотим еще!

"Дискотека Авария" приехала в Иркутск

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