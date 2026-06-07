Аплодисментами в этот вечер поздравляли не только Иркутск Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Концерт группы «Братья Грим» начался, как и было заявлено в программе, вовремя – около 20.00. В сквере Кирова собралось столько иркутян, что пробиться в другой конец площади оказалось нереально! День города накануне праздновали около 67 тысяч человек!

- Вашему городу - 365! Хороший срок. Давайте похлопаем! Но вы же понимаете, что сегодня мы Иркутску будем хлопать не только ручками, но и другими частями тела? Знаете, какими? - спросил солист группы Константин.

- Знаем! - закричали зрители.

- Готовы хлопать чем-то более мощным и может быть, даже отрываться от Земли?

"Братья Грим" выступают в Иркутске

- Готовы!

С удовольствием спели вместе хит «Ресницы», поразившись, что с момента его выхода в свет прошел уже 21 год. «Кустурица», «Вторая половина», «Солнце мое», «Самая любимая музыка», - лиричное настроение захватило зрителей.

Но оказалось, что аплодисментами в этот вечер поздравляли не только Иркутск. Был и еще один юбиляр – сам Константин! Ему 6 июня исполнилось 45 лет. Именник спел песню-пожелание для иркутян «Лететь высоко». А ему в ответ горожане скандировали: «С Днём рождения!».

"Братья Грим" на дне города в Иркутске

А проводив группу, ведущие праздника напомнили: впереди еще один концерт, да такой, что вся Иркутская область услышит! Вот-вот на сцену должна выйти группа «Дискотека Авария».

Солиста группы «Братья Грим» поздравили на Дне города в Иркутске

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