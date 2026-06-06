Среди тысяч гостей были совсем одинаковые лица Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

В Иркутске впервые прошел парад близнецов. Мероприятие состоялось 6 июня на острове Конный в рамках празднования 365-летия города. Торжественное шествие началось у главной сцены «Острова детства», куда пришли близнецы всех возрастов - от младенцев в колясках до представителей старшего поколения. Организаторы провели конкурсы в нескольких номинациях.

Праздник собрал сотни гостей Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

Выходили к доске и бегали на свидания

Самыми маленькими участниками стали девятимесячные Дима и Андрей. Конкурсов на самых креативных и многочисленных близнецов в этот раз не было. Но мы «поймали» одних из самых возрастных - Татьяну и Елену – им по 67 лет. Старшая из них Татьяна, она родилась на пять минут раньше сестры. При этом, говорят женщины, их путают и по сей день, хотя они считают себя совершенно разными, да и выглядеть стали немного иначе.

67-летних Татьяну и Елену путают до сих пор Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

«Да у нас, наверное, все 60 лет были смешные истории, но особенно в школьной жизни, когда мы могли друг за другом выходить к доске, отвечать друг за друга, нас никто не различал», - поделились воспоминаниями сестры.

Когда девушки стали старше, «повзрослели» и их шутки. Например, они ходили друг за друга на свидания. Да и всю жизнь компенсировали характер друг друга:

«У нас все происходило одновременно. Если одна была поспокойнее, то вторая - активная, а потом как-то плавно случалось наоборот: та, что была поспокойнее, становилась более подвижная. Хотя мама говорила, что мы обе в детстве были спокойными».

Близнецы соревновались в разных номинациях Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

Появились на свет с разницей в минуту

Также на праздник пришли 15-летние Екатерина и Марина. Катя старше сестры на одну минуту. Девушки признались, что в детстве много дрались и недолюбливали друг друга, а в школе их часто путали, хотя сейчас различают уже лучше.

«Нас в начальных классах очень часто путали, и сейчас даже иногда могут спутать, но уже реже», - поделились девочки.

Парад близнецов в Иркутске

Катя и Марина появились на свет с разницей в минуту Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

При этом своей похожестью они пока еще не пользовались. Даже контрольные и домашку сдают честно, каждая свою. Сейчас девушки выпускаются из девятого класса и планируют начинать взрослую жизнь. Правда, на кого будут поступать, еще не определились.

Списывать не давал, но уроки делал

Еще одна пара - 68-летние братья Вячеслав и Олег. Мужчины рассказали, что их разница «в возрасте» составляет 15 минут. И в школе младший Олег частенько списывал у старшего Вячеслава. Да и в целом, он был более шкодливым.

«Моему брату довелось за меня сдавать уроки биологии. Но он был очень строгим не давал мне списывать», - рассказал Олег.

Вячеслав и Олег родились с разницей в 15 минут Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

Сейчас их профессиональные пути разошлись: Вячеслав работает педагогом, а Олег – главным инженером. Но при этом пример друг другу еще подают: старший любит спорт и передал брату любовь к занятиям плаванием. А еще братья шутят, что им 28: на свой возраст он себя не ощущает.

Победителям и участникам вручили подарки: билеты на аттракционы и фирменный мерч праздника.

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