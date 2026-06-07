Спасают жизни, помогают бойцам и воспитывают по 12 детей: удивительные истории жителей Иркутска

К 365-летию города рассказываем про героев, которые живут рядом с нами Фото: Администрация Иркутска / ГУ МВД по Иркутской области / Книга рекордов России / Личный архив

ВЕТЕРАН СВО ПОМОГАЕТ БОЙЦАМ

33-летний Федор Садовников - ветеран СВО. Он трижды защищал Донбасс - в 2015, 2017 и 2022 годах. По состоянию здоровья его не брали в армию, но он ушёл добровольцем, узнав, что бывшие студенты (Федор преподавал ОБЖ в колледже) оказались на линии боевого соприкосновения.

В мае 2022 года участвовал в сражениях на Харьковском направлении и в Изюме. Во время миномётного прикрытия попал под танковый обстрел, получил контузию, но задачу выполнил - эвакуировал раненых, за что был представлен к медали «За отвагу». Спустя два дня после боя у него остановилось сердце. К счастью, откачали.

Федор Садовников. Фото: Администрация Иркутска.

- Часто хочется вернуться к службе, - признавался «Комсомолке» Федор.

Но теперь на нем большая ответственность - любимая жена и дочь Мирослава, родившаяся в августе 2023 года. Федор вновь преподает в колледже, а еще ведет занятия по начальной военной подготовке, первой помощи и тактической медицине. Возглавляет иркутское отделение «Союза добровольцев Донбасса»: закупает оборудование, лекарства, одежду на свои средства и пожертвования жителей, отчитываясь в соцсетях.

ВОСПИТЫВАЮТ 12 ДЕТЕЙ

Юлия Гилето с мужем Денисом воспитывает 12 детей. Познакомились в Нижнеудинске в 2001 году, через несколько месяцев поженились и перебрались в Иркутск.

Денис - священнослужитель, Юлия ведёт хозяйство. Семья живет в частном доме, держит коз и огород. Дети помогают.

Юлия Гилето. Фото: Личный архив.

- Практически весь день провожу у плиты. Утром - каши или омлет, свежая выпечка - пирожки, булочки, печенье. Супы варю в огромных кастрюлях по 10 литров. Котлеты и пирожки измеряю тазиками. Выходит примерно 30 штук на раз, - с улыбкой рассказывает Юлия.

Сейчас дома живут 10 детей. Почти все занимаются спортом: мальчики, например, - борьбой и рукопашным боем.

Старшая дочь Лиза учится в Новосибирске, планирует стать фитнес-тренером. Сын Игнат отслужил в армии, женился на девушке из многодетной семьи. Юлия называет невестку родной дочерью и шутит, что теперь у них 13 детей.

СПАС ДЕВУШКЕ ЖИЗНЬ

Прошлым летом 23-летний сотрудник ФСИН Ян Казанцев возвращался на машине после смены. Увидел автомобиль с открытой задней дверью, пролетевший на красный свет. Решил проследить. Включив дальний свет, разглядел в салоне мужчину. А затем в двери показались женские ноги…

Лейтенант прижал машину к остановке. Водитель сказал, мол, везёт пьяных знакомых. Но Ян услышал крик о помощи. Девушка выбежала с разбитыми губами, кричала: «Он меня похитил!». Пассажир бросился за ней. Ян вызвал полицию, пострадавшая успела позвонить матери. Мужчина отобрал у неё телефон и скрылся с приятелем.

Ян Казанцев. Фото: Личный архив.

Оказалось, что похититель - ее бывший возлюбленный. Он преследовал девушку, караулил у подъезда. В тот вечер затащил ее в машину, угрожал убийством, они направлялись в лес. Преступника осудили на 4 года условно.

Яна представили к награде от ГУФСИН. Позже он окончил магистратуру и ушел в армию.

ПОБИЛИ РЕКОРД РОССИИ

Семья Фроловых попала в Книгу рекордов России в категории «Наибольшее количество мужчин разных поколений в одном роду, рожденных в один день разных лет». Павел Фролов родился 4 сентября 1963 года, его сын Михаил - в тот же день в 1986-м, а внук Лев появился на свет 4 сентября 2014-го.

- Еще в детстве я понял, что мы необычная семья, - говорит Михаил.

Его родители встретились на дискотеке в университете - их хотели свести друзья, но придя раньше назначенного времени, те случайно познакомились сами. Родился первый сын, затем - Михаил. Отец шутил: «Спасибо, любимая, за подарок на день рождения!». Своей возлюбленной Диане Михаил сделал предложение в перерыве хоккейного матча.

Семья Фроловых. Фото: Книга рекордов России.

Сегодня Михаил с Дианой и двумя детьми живут в столице, но собираются вернуться в Иркутск. Он семейный банкир, супруга делает фотосессии для новорожденных. Родители Михаила на пенсии. Лев серьёзно занимается самбо, мечтает о будущем в киберспорте.

ВЫСЛЕДИЛ ВОРА

14-летний школьник Семен Дроздов задержал вора. Его бабушка то ли потеряла карту, то ли ее украли, но деньги уже начали списываться. Покупки совершались в магазинах недалеко от дома.

- Когда увидел, как бабушка плачет, внутри всё перевернулось, - сказал Семен.

Семья сходила в банк за выпиской, затем подросток отправился в магазин, где снял на телефон подозрительного мужчину. Через некоторое время, гуляя с друзьями, Семён узнал того же человека, выходившего из автобуса. Рост позволяет (190 см!), поэтому взял вора в охапку и повел в полицию. Мужчина был пьян и не сопротивлялся. Он уже был судим, а теперь снова ответит перед законом.

Семен Дроздов (слева). Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В полиции наградили смелого подростка. Церемония совпала с 15-летием Семена. Школьник не раз помогал людям: во время подтоплений чистил подвалы, искал пропавшего ребёнка. Мечтает стать автомехаником, но задумался и о работе в органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ходили друг за друга на свидания»: на первом параде близнецов в Иркутске братья и сестры поделились забавными историями из жизни