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Общество6 июня 2026 1:00

Ответы на тест «Угадай здание»

Проверь себя!
Анастасия КУРЕНОВА
Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

Фото: Анастасия КУРЕНОВА/Нейросети

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Здание Русско-Азиатского банка

Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова

Храм Казанской Иконы Божией Матери

Римско-католический костёл Успения Пресвятой Девы Марии

Дом-музей Трубецких

Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Ботанический сад Иркутского государственного университета

Здание Правительства Иркутской области (Дом Советов, или «Серый дом»)

Московские триумфальные ворота,

Дом купца Второва

Дом Файнберга

Усадьба Шастиных («Кружевной дом», или Дом Европы)

«Дом-корабль»